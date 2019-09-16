8個徵兆是身體告訴你該補水了！想吃甜點也是一個症狀

水水們平常對肌膚的保養一定不馬虎，勤勞的擦保養品、敷面膜，就是要讓肌膚水潤Q彈，這樣才會看起來年輕，但身體也需要常常補充水分喔！怎麼知道自己的身體缺水了呢？其實當身體出現以下8種反應時，代表你該喝水囉，原來想吃甜點也是其中一個症狀！

前陣子網路上流行喝水減肥法，還有很多女明星分享，每天提醒自己要多喝水，其實最重要的原因就是水可以帶動我們身體的代謝，只要身體代謝好，循環就好，可以排出身體的廢物，並促進營養的吸收，很多問題就可以大事化小，小事化無。

1. 口乾舌燥



運動完你會口渴，吃完重口味的東西會想要來一杯清涼的飲料，就是身體告訴你該喝水啦！不論是需要水分來帶起循環，或是沖淡身體裡的鹽分，喝水時盡量小口小口喝，不要一下子像在灌水一樣。

2. 口氣味道重



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當你體內缺少水分，身體處在比較高溫的狀態，中醫常在講的火氣大時，會直接從你的口氣表現出來，嘴巴產生的唾液可以清潔，同時潤滑，還可以殺死細菌。這時候和別人講話就尷尬了，對方也不好意思直接跟你說，只能默默的飄走，吃完東西喝口水漱漱口，除去嘴巴的味道，也比較禮貌衛生。

3. 小便顏色深



剛起床的小便顏色總是比較深，因為經過了一個晚上睡覺，身體的水分從你呼吸、毛細孔散發，代謝循環也就比較慢，所以尿液會呈現比較深的顏色。早上起來空腹時，建議喝下250c.c.左右的溫開水，可以讓你清醒，也開始一整天的循環代謝喔。

4. 皮膚乾燥



另一個身體缺水的現像就是肌膚乾燥，嘴唇脫皮，臉部脫屑，甚至是手腳容易輕輕刮就有皮屑。建議在補充水分的同時，可以擦上一些滋潤效果的身體乳，擦上護唇膏來修護保濕嘴唇，才能變水水喔。

5. 想吃甜食



這點想不到吧！還以為是被附身，原來想吃甜食是因為身體水分不夠阿！我們吃下的澱粉會轉換成碳水化合物，並以某一種形式儲存在肌肉當中，當身體水分不夠時，就會消耗這種養分，讓你覺得渴望碳水化合物，通常是甜食，所以變胖不要再怪別人啦！

6. 頭痛



頭痛的原因很多，其中一個日常發生的原因就是缺少水分。當我們脫水時，大腦中的組織會失去水分，導致大腦暫時收縮。當發生這種情況時，就會收縮引起疼痛的感覺。

7. 情緒不穩注意力下降



之前學生時期常常打瞌睡，可能是因為水分不足喔！國外醫生指出，缺少水分會影響我們與他人溝通的方式、在工作中的表現，以及我們如何學習。水分可以將營養送到大腦，並帶走有害的毒素，讓你保持理性。

8. 失眠



如果你上床睡覺時，身體缺少水分，你的睡眠品質可能不會太好。缺水可導致打呼，鼻腔乾燥和腿部痙攣。雖然有一派的人認為睡前喝水，半夜會想起來上廁所，但其實只要在睡前一兩個小時，補充一點適量的水分，你就不會半夜起來啦！這麼一來，就可以擁有快樂的腎臟，更好的皮膚、情緒和睡眠。

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