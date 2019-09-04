90年代三大登山外套回歸！The North Face重塑經典系列　穿上潮出水

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成立於1966年的戶外運動品牌The North Face，旗下創造許多經典的款式，像是1990 Mountain Jacket（衝鋒衣）、1995 Retro Denali Jacket（抓毛絨外套）、1996 Retro Nuptse Jacket（羽絨外套）等款式。最近，The North Face為了紀念這些經典款的誕生，便以重塑ICON系列的名義，將這些單品重新帶回市面。

THE NORTH FACE TAIWAN（@thenorthface_tw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 28 日 下午 9:48 張貼

The North Face這次帶來的單品都是旗下最受歡迎的系列，其中，已成為年輕人日常穿搭的1990 Mountain Jacket共帶來紅、黃、藍3色，並搭配Gore-Tex防水材料提升機能性；1995年的Denali Jacket同樣是這幾季的熱門單品，就連街頭霸主Supreme也使用此款作為原型設計；而Nuptse Jacket則是以保暖與防潑水的特性受到各路潮流人的喜愛。

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▲1990 Mountain Jacket已成為時下年輕人最愛搭配的登山外套之一。（圖／翻攝自The North Face）

▲1995 Denali Jacket多次被Supreme拿來作為聯名款。（圖／翻攝自The North Face）

▲1996 Nuptse Jacket以保暖與防潑水的特性，受到潮流人的喜愛。（圖／翻攝自The North Face）

由The North Face帶來的ICON經典系列，目前已於全台各大專櫃、INVINCIBLE EAST發售，1990 Mountain Jacket售價為14,880元、1995 Retro Denali Jacket為6,380元、1996 Retro Nuptse Jacket為13,380元。另外，The North Face Urban Exploration專賣店提供迷彩、卡其色的限定配色，有興趣的朋友可以前往專櫃選購囉。

▲The North Face Urban Exploration專賣店，提供迷彩、卡其色的限定配色。（圖／翻攝自The North Face）

此外，時常與The North Face聯名的Supreme，最近也將攜手Nike帶來全新的聯名鞋款，而雙方這次以經典的Nike SB Dunk Low鞋款為主打，推出3款陰陽設計的鞋款，其中，側邊的Supreme星星與後跟的Nike字樣則用來凸顯雙方的合作。

▲配色共有白紅、藍金與黑銀。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

Supreme X Nike SB Dunk Low聯名鞋款，預計9／5在紐約、布魯克林、洛杉磯、倫敦、巴黎的Supreme門市發售，而9／7則登陸日本門市，想要購入的朋友要有排隊的心理準備喔！

▲Supreme X Nike SB Dunk Low聯名鞋款，預計9／5發售。（圖／翻攝自Supreme）

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