5歲女童被虐死！生前留「拜託原諒我」　狠母知情不報：怕丈夫報復

實習記者賴韻如／綜合報導

日本去年3月發生一起離譜的虐童案，震驚了整個社會，一名年僅5歲的小妹妹結愛遭父母船戶夫妻長期施暴，2人因為怕女兒就醫後，惡行就會遭揭發，因此即使結愛身體虛弱、不停嘔吐，也並未送醫，導致結愛最終因敗血症死亡。這起案件在3日首次對涉案的27歲結愛母親船戶優里進行公審，她卻在法庭上辯稱，「不敢報案是因為怕丈夫報復，很恐怖。」

綜合日媒報導，繼父船戶雄大以及母親船戶優里自1月下旬起，一天只給結愛吃1至2餐，導致她長期營養不良，死亡時體重只剩下12.2公斤，遠低於同齡的平均體重的20公斤。結愛生前不僅被監禁數月，還經常遭到父親暴打，甚至逼迫結愛每天都要凌晨4點起床以平假名寫下日記。

▲船戶雄大將於下月1日公審。（圖／翻攝自twitter／@bdnqdI1o8yMxLYa）



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東京地方法院3日首次公審船戶優里，被指控相同罪刑的船戶雄大第一次公審預計於10月1日舉行。報導中指出，船戶優里在審判一開始就摀臉痛哭，隨後等她平靜後才真正開始進行程序。優里表示，雖然知道丈夫會虐待結愛，但不知道他曾毆打過結愛。對於為何將這一切都看在眼裡卻知情不報，優里則表示，「因為丈夫報復起來很恐怖」。

檢察官隨後更念出了結愛生前於日記中寫下的內容，「以後不用爸爸媽媽提醒我也會努力做好的，比昨天還要好，明天一定會做到的，所以拜託請原諒我，原諒我吧，拜託，我真的不會再犯同樣的錯，拜託你們。」、「明天早上我不會再像今天一樣，明天一定會做到的，我會用盡全力讓爸爸媽媽看到我的努力的。」優里也聽完這些內容後，忍不住再次於法庭內淚崩。