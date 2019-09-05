外食族福音！網友實測「瘦身三明治」7天食譜，一個月瘦4公斤

外食族減肥也可以簡單有效果！關鍵減脂午餐，讓我們吃「三明治」來減肥，快速好執行！以下七款減脂食譜推薦，文末瘦身餐飲食原則分享，讓你出門在外也能快速甩肉，找回苗條身材～

星期一的減脂菜單：牛排杏鮑菇三明治

內餡食材：牛排1塊、杏鮑菇3塊、番茄兩片、小黃瓜半根、雞蛋半個、生菜

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星期二的減脂菜單：雞胸肉番茄三明治

內餡食材：蜜汁雞胸肉2塊、番茄（甜椒）、起司、生菜

星期三的減脂菜單：火腿雞蛋三明治

內餡食材：火腿片、雞蛋1-2個、紅蘿蔔絲、生菜、番茄2片

星期四的減脂菜單：草莓紫薯三明治

內餡食材：草莓2個、紫薯泥2勺、雞蛋半個、黃瓜2片、生菜

星期五的減脂菜單：起司牛排三明治

內餡食材：牛排1塊、雞蛋半個、番茄2片、生菜、起司、紅蘿蔔絲

星期六的減脂菜單：火腿酪梨三明治

內餡食材：火腿2片、番茄2片、酪梨半個、生菜

星期日的減脂菜單：蝦仁酪梨三明治

內餡食材：蝦仁3個、酪梨半個、火腿2片、生菜、紅蘿蔔絲、起司片

三明治減脂飲食TIPS：

TIPS1：三明治內不能加凱薩醬、美乃滋等高熱量醬料。

TIPS2：早餐建議可以選吃茶葉蛋配無糖豆漿或咖啡；中午三明治；晚上則降低碳水化合物攝取，以蔬菜與蛋白質飲食為主，但不建議吃水果唷，水果糖分很高的～

TIPS3：如果是不吃飯很痛苦的女孩，可以選擇最後最後（吃完蔬菜與蛋白質後）再攝取碳水化合物，會是不錯的解決方案唷！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@dd.mini、@diet._.jjj、@calorieshealth、小紅書＠凡媽小廚房、rimtable

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