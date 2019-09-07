DIY「張滿月瀏海」超詳細步驟　剪出顯瘦、修飾髮際「胎毛」很簡單

《德魯納酒店》劇情進入尾聲，除了結局走向引發話題之外，我們張滿月社長的網紅經營模式也是討論度超高，穿的、吃的都馬虎不得，連妝容、指彩、髮型都成為討論焦點！今天就一起看看飾演者IU的「胎毛瀏海」教科書式教學剪法，自己剪出可軟萌、可氣勢的張滿月瀏海！

＃胎毛瀏海STEP1：分出三角區域



比起左邊的瀏海區域，這款胎毛瀏海的三角區域比較扁、也稍微長一點，有點像是從正三角形變成扁扁的等腰三角形的感覺，也就是說這款瀏海看起來剪的範圍很寬，但其實真正剪下的髮量不多。

確定好區域之後，可以先用夾子將兩側頭髮夾起來，之後就開始落刀剪頭髮！

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＃胎毛瀏海STEP2：修剪三角形區域

第一步修剪，先將全部的三角形區域抓起來、修剪到鼻頭的位置即可。

接著再分出三角形中間的部分，以雙眼眼頭為距、抓出瀏海的中間部分，將瀏海修剪到眼下位置。

＃胎毛瀏海STEP3：分出瀏海下的胎毛

接著是最重要的步驟，其實到剛剛為止都只是在剪一般的劉海，要剪出IU的「胎毛瀏海」就必須要剪出胎毛！瞄準髮際線的M字禿部位，分出要修剪的胎毛。

將上面的頭髮撥起來、用扁梳慢慢將頭髮刮下（剪完後就會變成偽胎毛），自然蓋過髮際線禿的部位就好，刮下的頭髮也不用太多、不然會不自然。

＃胎毛瀏海STEP4：修剪胎毛



接著就是修剪胎毛，直接將兩側胎毛一起修剪到嘴角長度即可。

要注意的是很多人自己剪瀏海都會像左邊這樣低頭、但是一抬頭就有可能發現失手，正確剪頭髮應該要像右邊一樣一直維持抬頭的姿勢，如果要比對長度的話，建議直視鏡子比較不容易剪壞！

最後就是再稍微修剪一下、讓瀏海維持在兩側長、中間短，讓線條更順暢。

這樣子IU的胎毛瀏海就剪完了！其實就是一般的剪瀏海方式、再加上胎毛碎髮剪而已，這款瀏海不只對於臉型有顯瘦效果，連髮際線也有修飾感！最後再看一下要怎麼整理？

＃胎毛瀏海STEP5：平板夾整理

最後就是用平板夾夾出一點點捲度，整個瀏海會變得更可愛，好像自然捲的胎毛一樣！

再戴上髮夾的話、這不是就是我們張滿月社長嗎？另外還記得這款瀏海修剪的三角形區域很扁嗎？這樣的好處就是將上面的長頭髮撥鬆、胎毛瀏海很好藏起來，想要變回長瀏海也不用等過渡期！

最後附上影片大家參考：

文／美人圈 圖、影／翻攝自YT@kiu기우쌤

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