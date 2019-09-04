親手設計高跟鞋！FENDI「客製化活動」鞋頭、花色...168種組合任你搭

▲喜歡FENDI 經典女鞋Colibrì的粉絲們，現推出專屬訂製服務有多達168種組合。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著客製化商品成為熱潮，連精品也不免跟風。FENDI 就首度為經典女鞋 Colibrì提供訂製服務，推出 #MyFendiColibri 企劃，讓你能夠隨心所欲組合鞋頭、鞋跟、鞋帶，高達168種個人化款式，全台將在九月陸續開跑。

不少人都希望擁有屬於自己的客製鞋，FENDI旗下經典女鞋 Colibrì終於能圓夢。Colibrì 在2018春夏系列首次亮相，現在也將於9月全台各FENDI精品店展開巡迴預約制服務，針對日常、夜晚或時尚場合，挑選七種不同鞋頭以及三款百變易搭鞋帶做搭配。

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▲FENDI 旗下經典女鞋 Colibrì在9月陸續開始客製化服務。（圖／品牌提供）

花色材質上，從動物印花小牛毛、黑色或米色綢緞、紅色、灰色，或是 FF logo 高科技網眼布與珍貴刺繡款式皆有。亦有兩種鞋跟高度（5.5 & 8.5 公分） 與四種不同風格色系鞋跟可供選擇，包含有黑色、淺金色、動物印花和天然藤色等，最多能組合出168種個人化款式，外出不再擔心撞鞋，輕鬆彰顯個人魅力。



除了鞋頭、鞋跟、高度和鞋帶的多樣選擇之餘，亦能在緞帶束帶上加入最多三個姓名縮寫字母，讓這雙鞋真的寫上你的名字，更具收藏價值。

▲鞋頭、鞋跟、高度和鞋帶全都任你搭配，賦予Colibrì全新生命力。（圖／品牌提供）

在先前釋出的形象廣告中，能看到日本女星 Emma、義大利作曲人 Patricia Manfield、法國時尚圈網紅 Xenia Adonts 等人率先嘗試這次訂製鞋。網紅 Xenia Adonts選擇在鞋頭使用 FF logo 印花網眼布，裸色緞帶束帶繡上她的姓名縮寫字母「P」和「A」。8.5公分高的淺金色鞋跟為這款獨一無二的 Colibrì 高跟鞋，創造出獨特的高超技藝魅力。目前#MyFendiColibri客製服務已經於9月3日起，全台北中南部分門市陸續開跑，不妨預約你的專屬風格。

Xenia Adonts（@xeniaadonts）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 28 日 下午 2:01 張貼

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