教兒子開車遇「擦撞」....她下車慘遭男駕駛射殺！　死者妹悲痛：弱者的行為

實習記者許祐誠/綜合報導

發生輕微交通事故卻被射殺!美國威斯康辛州(Wisconsin)46歲女獄警史密斯(Tracy Smith),於當地時間30日傍晚5時左右,教導17歲兒子道路駕駛時,不小心與另外一名35歲男駕駛發生擦撞,當時史密斯下車與對方交談不久後,結果卻在兒子面前被開槍射殺,隨後男子駕車逃逸。

據Metro News報導,事件發生在該州最大的密爾瓦基市(Milwaukee)的議會大廈旁,當時發生車禍後,男駕駛疑似爆氣而開槍怒射史密斯。當時史密斯的兒子親眼目睹慘案後,立刻開車送她到醫院去,不幸仍無法保住她的性命。

▼ 史密斯當獄警長達23年。(圖/翻攝自臉書/FOX6 News Milwaukee)

史密斯的妹妹雪莉(Sherri Luckett)悲憤地表示,「這就是弱者的行為,只會坐在車內,然後在她兒子面前開槍射死一名女士。」如果史密斯不下車跟他交談「她該怎麼辦」、「只能坐在車裡,祈禱他逃離現場嗎?」

史密斯的爸爸奧力(Ollie Luckett)則表示,「我不知道該說甚麼,我只知道一件事,就是我女兒失去生命的方式是不對的」,並把責任歸咎於男子魯莽的開車技術和情緒控管差,才能釀成本次的命案。

不幸中的大幸是,警方於2日逮捕嫌犯,並等待正式指控,但目前仍沒有公布男子的身分。但對於此項消息,奧力仍不捨地表示,「她很漂亮,知道如何與人相處,如何與人交談。她非常完美,她是我最大的女兒,我只希望你可以了解我的感受。」

MPD is investigating a homicide that occurred on Friday, August 30, 2019 at about 5:15 pm at N 51st/W. Capitol. This stemmed from a minor accident that occurred. The passenger of the vehicle that was hit got out and confronted the driver of the striking vehicle.