教兒子開車遇「擦撞」....她下車慘遭男駕駛射殺！　死者妹悲痛：弱者的行為

實習記者許祐誠／綜合報導

發生輕微交通事故卻被射殺！美國威斯康辛州（Wisconsin）46歲女獄警史密斯（Tracy Smith），於當地時間30日傍晚5時左右，教導17歲兒子道路駕駛時，不小心與另外一名35歲男駕駛發生擦撞，當時史密斯下車與對方交談不久後，結果卻在兒子面前被開槍射殺，隨後男子駕車逃逸。

據Metro News報導，事件發生在該州最大的密爾瓦基市（Milwaukee）的議會大廈旁，當時發生車禍後，男駕駛疑似爆氣而開槍怒射史密斯。當時史密斯的兒子親眼目睹慘案後，立刻開車送她到醫院去，不幸仍無法保住她的性命。

▼ 史密斯當獄警長達23年。（圖／翻攝自臉書／FOX6 News Milwaukee）

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史密斯的妹妹雪莉（Sherri Luckett）悲憤地表示，「這就是弱者的行為，只會坐在車內，然後在她兒子面前開槍射死一名女士。」如果史密斯不下車跟他交談「她該怎麼辦」、「只能坐在車裡，祈禱他逃離現場嗎？」

史密斯的爸爸奧力（Ollie Luckett）則表示，「我不知道該說甚麼，我只知道一件事，就是我女兒失去生命的方式是不對的」，並把責任歸咎於男子魯莽的開車技術和情緒控管差，才能釀成本次的命案。

不幸中的大幸是，警方於2日逮捕嫌犯，並等待正式指控，但目前仍沒有公布男子的身分。但對於此項消息，奧力仍不捨地表示，「她很漂亮，知道如何與人相處，如何與人交談。她非常完美，她是我最大的女兒，我只希望你可以了解我的感受。」

MPD is investigating a homicide that occurred on Friday, August 30, 2019 at about 5:15 pm at N 51st/W. Capitol. This stemmed from a minor accident that occurred. The passenger of the vehicle that was hit got out and confronted the driver of the striking vehicle.