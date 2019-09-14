Lisa、IU捲髮爆話題，2019跟著女星燙個浪漫捲髮入秋～

春夏短髮俐落俏皮，入秋自然就要長髮浪漫一下啦！2019流行捲髮跟著女星們pick燙髮時髦、不出錯～《德魯納酒店》滿月社長捲髮柔中帶剛，楊冪、李聖經髮型更是不分秋色仙氣十足，以下你最喜歡誰的髮型呢？

＃吳謹言：泰迪捲

吳謹言這捲髮造型一釋出，瞬間造成網友轟動、討論度破表呀！亞麻茶色搭配上泰迪捲髮，再點綴馬卡龍色的小髮夾，超稚嫩又可愛！

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＃BLACKPINK LISA：蛋捲髮

蛋捲髮有著明顯的波紋線條，而LISA以這款捲髮造型搭配上及肩的鎖骨法，退去溫柔營造慢慢個性味道～酷酷女孩燙這髮型就對了，帥中不失女人味呀！

＃楊丞琳 : 小波紋捲

楊丞琳的美甲、穿搭、髮型，可樣樣都是流行ICON呢～楊丞琳以棕褐色長髮，燙上淺淺的小波紋捲髮，氣質又充滿光澤，給人一種軟綿綿、超想親近的溫柔氛圍。

＃楊冪 : 木馬捲髮

楊冪這捲髮復古味十足，照片影片po出，甚至佔據各大熱搜呢！如果女孩有著和楊冪類似的高額頭那就特別適合中分木馬捲髮了！中分、旁分能有效修飾肉肉臉；而小捲紋可以弱化輪廓，以此來創造精緻、完美地巴掌臉。

＃IU 李知恩 : 雲朵捲髮

《德魯納酒店》IU是話題呀！不只集集像是服裝秀華麗又百變，髮型也是許多韓妞的指名範本呢！IU雲朵捲髮輕盈有層次，搭配上招牌黑髮與無辜圓眼妝，可把滿月社長傲嬌又唯美的風格表現地淋漓盡致。

＃李聖經 ：水波紋捲髮

李聖經這蜜金髮色與水波紋捲髮，初次看到心臟都不小心漏了好多拍呀！浪漫的波紋捲髮充滿光澤，搭配上經典紅唇，好似仙女下凡在人間～

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠吴谨言、＠楊冪、IG@lalalalisa_m、@rainie77、@dlwlrma、@heybiblee

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