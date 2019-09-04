買星巴克報伊斯蘭教名字　杯上＂ISIS＂他一看秒怒想提告！

▲約翰遜報上自己的伊斯蘭教名字，卻被店員在杯上寫下「ISIS」。（示意圖／資料照）

實習記者曾筠淇／綜合報導

星巴克在去（2018）年才爆發了種族歧視的風波，現在竟又再次惹禍！尼克爾約翰遜（Niquel Johnson）在美國費城的星巴克消費後，如往常的被問起名字，而他也自然的報上自己的伊斯蘭教（Islamic）名字「阿齊茲」（ah-zeez），結果拿到飲料後，上頭的單子竟是寫＂ISIS＂，讓他覺得非常憤怒。

據華盛頓郵報、衛報等外媒報導，40歲的約翰遜在美國費城的星巴克買了3杯飲料，在店員遵照傳統的問起他的名字後，便告訴對方他的伊斯蘭教名字「阿齊茲」，這個名字不但已經使用了25年，而且他還是這家店的常客。然而，這一次卻讓他十分震驚，對方竟在杯身上寫下＂ISIS＂，也就是伊斯蘭恐怖組織的簡稱，讓他覺得被對方歧視了。

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事後，星巴克的發言人Reggie Borges發表聲明，「經過調查，我們認為這不是歧視，是咖啡師聽到後誤拼」，且他們也已向約翰遜道歉。不過，約翰遜則回應，起初公司方聲稱已和他的姪女阿洛拉（Alora）談過此事，但事實上，他的姪女年紀太小，根本不能為他發言，而且他的姪女並不叫「阿洛拉」，最重要的是，不應該有人可以代替他做出回應。

▲星巴克表示，咖啡師是因為誤拼名字，絕非歧視。（圖／翻攝自pexels）

對此，星巴克的代表Brian Dragone則表示，另外一位員工致電時，對方說他的舅舅叫＂Azese＂，而後他便被約翰遜糾正，＂Aziz＂才是正確的拼寫。至於當時接電話的女生究竟是誰，便成了羅生門，但能確定的是，她讓這件事情更加混亂。約翰遜因為此事讓他感到更困惑，因此考慮採取法律行動。

這類「歧視」事件並非首次，去年有兩位非裔美國男子只是向星巴克借廁所，就被店內員工打電話報警，警方還以「非法入侵」為由逮捕他們。星巴克當時就表示，日後會更加謹慎，也會幫近17.5萬名員工加強訓練，避免「無意識歧視行為」。約翰遜希望星巴克能認真對待此事，避免「歧視、偏見」再次發生。

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