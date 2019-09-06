2019下半年開架底妝新品媲美專櫃！油肌持久、乾肌保濕通通有

開架美妝質感越來越好、有幾款妝感更勝專櫃！一起看看2019下半年開架底妝有哪些新品？不但可以省荷包、妝感也是超級美！

＃ETUDE HOUSE 光澤透顏精華粉底，30g／NT＄650



上市日期：9月



本來就是品牌的熱賣商品，主打超持妝、超遮瑕，一整天都可以維持霧光感無瑕美肌，現在更是推出加了保濕精華成分的升級版，連乾肌也可以駕馭的霧光感底妝！

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活動情報

9／1～9／15只要購買長效待肌粉底系列任一款、就可以獲得超可愛的彩色寶貝蛋精裝組（含蛋盒）兩入，完全就是從釜山的美妝蛋工廠搬回台灣，數量有限要搶要快喔！

＃excel 淨采精萃粉底，35ml／NT＄645

上市日期：7月1日



excel 這款新粉底質地相當水潤、不厚重，延展性很高、一點點就可以上全妝，對瑕疵的修飾度更好，上妝後妝感是細緻的奶油肌，肌膚好像被柔焦一樣、光澤感激美！

＃THE FACE SHOP 貼妝持久粉底液，30ml／NT＄850

上市日期：6月27日



這款就是《女神降臨》中朱靜的使用款，前不久台灣終於也可以買到！遮瑕度非常高，妝感剛上偏霧面，但出油後不會崩塌、會變成奶油妝感，非常持久！另外今年也有出光澤版，乾肌也可以駕馭。

＃ORBIS 好氣色濾鏡輕粉底，18g／NT＄600（限量）

上市日期：8月1日



這款粉底有分不同色調，看起來像飾底乳、但妝感及遮瑕度都是粉底級！對泛紅、暗沉肌來說可以提亮、修飾膚色，妝感偏清透自然、遮瑕度中等，一般的痘疤、黑眼圈都可以遮住！另外這款粉底持妝度也讓人驚艷，網友分享帶妝10小時，經歷過淋雨、流汗都完全沒有脫妝暗沉！

＃too cool for school 巨星無瑕絲光氣墊粉餅，12g*2／NT＄1,480

上市日期：8月25日



這款氣墊韓國一上市就被搶翻、還獲得韓網評選第一！強大的遮瑕度讓肌膚整個上被柔焦，另外添加頂級保養成份，越拍越透、一點都不厚重！主打可以持妝40小時、持久服貼肌膚不暗沉斑駁，打造高服貼的絲緞光妝感！

＃Za 柔光特調輕氣墊，12g／NT＄650

上市日期：9月1日



主打3in1特調配方，可同時達到修飾瑕疵、校正膚色、修容提亮的效果，粉撲特殊的尖角設計可以針對局部遮瑕，出門在外補妝一盒就可以搞定！另外粉體非常輕薄、可以完成輕透的自然底妝，下午出油不會崩塌、持妝度很夠力！

＃heme 雙色遮瑕霜，6ml／NT＄300

上市日期：7月1日



一隻含有深淺兩色的遮瑕，痘疤、黑眼圈可以同時搞定非常方便！霜狀質地保濕度夠高、推開後跟肌膚融合度算高，偏小尺寸的刷頭也可以更精準畫在瑕疵處！

＃媚比琳 無敵特霧超持久粉餅，6g／NT＄420

上市日期：7月1日



在7月推出新的特霧粉餅，粉質非常細緻貼膚，不厚重，網友也評價對於對於毛孔、黑眼圈修飾度不錯，整體遮瑕度也很夠，油肌可以單用這款粉餅上妝、下午也不會斑駁或暗沉，妝感一樣還是很美！

文／美人圈 圖／beauty美人圈、品牌提供、翻攝自IG@maimelody615、@yoon2.222、@hemecosmetics、@maybellinegoiania、nagoya.parco.jp

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