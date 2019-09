癌翁耳洞塞滿「活跳跳肥蛆」　照護之家住2天眼神空洞如喪屍…哭求帶出

▲罹患耳癌的約翰住進安養之家,耳朵冒出白蛆。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

來自澳洲昆士蘭的約翰(John Callaghan)罹患耳癌,2017年10月搬進私人經營的保柏照護之家(Bupa Care Home),卻被妻子費伊(Fay)發現耳朵爬滿白嫩肥大的蛆蟲,雖然轉往當地醫院接受治療,可是幾天後就不幸過世。照護之家表示,這是一起獨立的特殊事件,護士當下已立刻應對、處理,事後也做出許多改善。

He told his family: "This is a terrible place. It's dreadful. Please get me out."

請繼續往下閱讀...

83歲的費伊到圖岡(Tugun)地區的照護之家探視老公,卻看到「非常噁心」的一幕,「他不是一個容易照顧的人。他非常痛苦地與耳中的癌症奮鬥。但是,當我去拜訪時,蛆蟲卻從他的耳朵裡爬出來。」約翰不太了解照護之家的硬體設施與環境條件,卻說工作人員全都缺乏經驗,「這是一個糟糕的地方,非常可怕。他們不會照顧你,拜託把我救出來!」

根據了解,約翰才入住2天就向妻子哭訴,雖然轉介到合和醫院(Hopewell Hospital),但是10天後就過世。根據照護之家的說法,病患入住時耳朵罹患惡性腫瘤,頭部已經有一個真菌病變的傷口。

▲照護之家說,護士已經立刻處理。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

保柏照護之家發言人表示,已經對此事件展開獨立調查,做出許多改進,包括加強傷口照護管理程序,並與「外傷照護專家合作進行抽驗檢查」,避免悲劇再度發生,「我們非常遺憾圖岡保柏照護之家發生的事件,對卡拉漢先生與家屬獻上最真摯的歉意。」

►修圖修到厭世!這款CP值很可以



《鏡報》報導,澳洲保柏(Bupa Australia)每年從政府獲取4.75億澳元(約為新台幣9.3億)的資金,自從事發後,聲稱完全符合澳洲年老者照護的標準,而且通過5次額外的外部審查。《都會報》指出,澳洲老年護理品質(Aged Care Quality)和安全委員會(Safety Commission)今年稍早,和家屬與院方密切協商後結束調查。