妮可基嫚「鏤空龍袍」慘變紅毯大媽　貝克漢簡約西裝man味爆表

▲妮可基嫚出席GQ年度風格男人大獎，一席黃袍引起網友熱議。（圖／路透社）

記者鮑璿安／台北報導

今年（2019）GQ年度風格男人大獎於3日在倫敦揭開序幕，眾多明星們一一前來比美。年過50歲的澳大利亞影后妮可基嫚（Nicole Kidman），穿著一身黃袍配上不老容貌登場，頓時成為紅毯焦點，卻也引起網友毒舌，「大媽感十足。」

影后妮可基嫚金髮和白皙皮膚總是令人著迷，此次出席GQ年度風格男人大獎，可謂是來勢洶洶，選擇了紅毯上較少見的黃色 Ralph & Russo 秋冬高級訂製服，一眼望去酷似龍袍加身，由內而外的霸氣難以抵擋。

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▲妮可基嫚宛如龍袍在身，鏤空印花頗有氣場。（圖／路透社）

質感絲綢材質配上了鏤空的刺繡印花，將辣度拿捏的恰到好處。妮可基嫚盤起一頭鮮亮黃髮，妝容清淡擦上裸色唇，彰顯獨有的巨星魅力。然而照片一曝光，還是引起網友毒舌，「覺得眼熟，像丈母娘同款」、「擺酒席常常看到這身」。

▲維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）穿著個人品牌白色西裝，氣質與性感恰到好處。（圖／路透社）

隨後維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）一家人以簡約西裝登場，貝克漢和大兒子布魯克林貝克漢不約而同選擇了經典黑色硬挺的西裝，簡簡單單就有男人氣度。而貝嫂則是以行動支持自家品牌，穿著2020早春白色西裝，深V剪裁頗有性感女人味，排扣設計彰顯幹練風格。貝克漢一家人這黑與白的搭配，光是站上紅毯，就吸引全場目光。

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