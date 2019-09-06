日妞4招瘦腿運動搭配追劇好方便！簡單上手，速效達成「鉛筆腿」

日本女孩講究的完美體態不是肌肉線條多明顯，而是身材的纖細勻稱，因此除了上健身房，零碎時間運動也很關鍵！日妞穂乃香她就分享自己的運動小習慣，不論是睡前滑手機、日常追劇還是路上等紅燈，隨時隨地做一下就能有明顯瘦身效果，趕緊讓我們一起跟她學習、瘦出筷子腿吧！

瘦蘿蔔腿動作1：剪刀腳

次數：10次一組共3組



躺在床上玩手機同時加入「剪刀腳」運動一下，慵懶又能瘦，是不是超划算！手掌抱頭、雙腳抬高，慢慢地騰空做10次（3組），便能大大雕塑下半身，讓肌肉線條更明顯唷～

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瘦蘿蔔腿動作2：壓膝蓋

次數：左右各10次為一組／共2組



雙手自然向後放、雙腳與肩同寬後，將臀部提起離地（提高一點點不貼地即可），接著將左右膝蓋交錯來回向內壓至貼地，做滿10次後休息。這個動作透過骨盆校正來瘦腿，讓散肉能更為緊實。

瘦蘿蔔腿動作3：收腹踮腳

次數：10次為一組／共3組



「收腹踮腳」運動省時又好上手，我們甚至不用在家中花時間做這運動，只要在等紅綠燈同時踮腳、運動一下，就能達到省時又甩肉的效果囉～

瘦蘿蔔腿動作4：夾筆轉腳踝

次數：雙腳各50次



最後一個動作「夾筆轉腳踝」，透過夾筆這個動作可以讓腿部肌肉有所用力，同時肌肉感受度也較為明顯。

如果女孩覺得太酸，建議可以看電視、追劇的時候做，就能減肥同時大大分散注意力囉！

也可以跟著影片日妞的節奏做運動唷！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@kayla_itsines、rhodon41、youtube@鹿の間

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