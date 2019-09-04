颶風襲巴哈馬釀7死、1.3萬房屋毀！空拍曝「街道變廢墟、車子全翻」

▲巴哈馬災情。

記者錢玉紘／綜合報導

颶風多利安（Dorian）1日登陸巴哈馬的阿巴科群島（Abaco Island），並且在該國上方慢速滯留，為阿巴科群島和大巴哈馬島帶來了嚴重災情，當地時間3日晚間，死亡人數已經增加為7人，空拍影像中也可以看到，洪水和強風讓兩地的街頭滿目瘡痍。



巴哈馬國防部長戴明斯（Marvin Dames）形容這是「史無前例的危機」，且因為風災造成食物與飲水短缺，死亡人數很可能繼續上升，前往阿巴科的救援隊則形容，到處都像被「炸彈炸過」一樣，美聯社報導，。巴哈馬總理明尼斯（Hubert Minnis ）則證實，目前已經有7人罹難，「我們正面臨一場歷史性悲劇」。

美聯社報導，紅十字會發言人寇柯朗（Matthew Cochrane）表示，目前大約有13000棟房屋嚴重損毀，占整個大巴哈馬島和阿巴科的45%，聯合國官員則指出，有6萬災民急需要食物，而且也沒有足夠的避難所。

請繼續往下閱讀...

颶風多利安行走速度緩慢，並以5級颶風的規模，於當地時間1日登陸，花了36小時才終於離開大巴哈馬島。空拍的影像中可以看到，被多利安掃蕩過的地區只剩下滿目瘡痍，洪水摧毀了房屋，路上的車子和港口邊的船都被吹得東倒西歪，像玩具一樣，大部分的路樹也都倒塌，很難想像這是曾經有人居住的地方。

▲阿巴科島的街道有多處損毀。（圖／路透）

美國海岸救援隊（US coast guard）也派員協助，目前已經至少運送了阿巴科群島的21名傷者，當地的一個電台已經收到超過2000則事故訊息，包含5個月大的寶寶被困在屋頂上，還有阿嬤帶著6個孫子孫女，為了躲避洪水，也是被迫逃到屋頂上。

多利安目前降為2級颶風，並朝著西北前進，預計會沿著佛羅里達的海岸，並在南或北卡羅萊納州登陸。川普在推特上表示，他已經簽署了北卡羅萊納州的緊急狀態聲明，「但我希望你們都不會用到它！」

▼阿巴科島機場跑道被洪水淹沒。（圖／路透）