法國每3天有1人被伴侶打死！今年已有百名婦女死於家暴

▲法國打算成立1,000個庇護所和緊急收容中心，加強保護受威脅的婦女。（圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

上周六莎樂美（Salomé）被發現陳屍在南法卡涅車站（Gare de Cagnes-sur-Mer）附近，屍體覆蓋在垃圾、樹枝和舊棉被下。深夜時，她因為和同居人發生爭吵，在大街上被毆打致死，成為法國今年第100件家暴殺女案（anti-femicide）。

據BBC報導，目擊證人表示「對方在聽她說話，後來一不高興就出手揍她，把她甩到牆上，踹她的肚子，狠踩她的頭」。而檢方已逮捕那名同居人，開始偵辦莎樂美案。

請繼續往下閱讀...

法國總理菲力普周二（3日）與社區代表、警方、法官、律師和部會首長開會，討論如何遏止殺女案，初步宣布的緊急措施包括：明年起成立1,000個庇護所和緊急收容中心，並審查400處警局對女性報案的處理方式，然後撥款500萬歐元（約1.7億台幣）、簡化報案程序，加強保護受威脅的女性，以及加速將她們的伴侶驅離。為避免施暴者再犯，受限於禁制令或已定罪的家暴犯應該配戴電子鐐銬。

▼菲力普在推特發文表示，性別歧視深深植根於我們心中，導致有些男人總是逍遙法外。（圖／翻攝自推特／@EPhilippePM）

Les #violencesconjugales ne sont pas des disputes de couples où les torts seraient partagés : c’est souvent un processus d’emprise sexiste, tellement ancré dans nos mentalités et dans nos pratiques que certains hommes se sont habitués à l’impunité. #GrenelleViolencesConjugales pic.twitter.com/D98MOqo94f

法國每3天就有一名女子被伴侶或前伴侶殺害，去年發生121件，今年至今已有101件。歐洲統計局（Eurostat）資料顯示，針對殺女案，法國在歐洲是犯案率最高的國家之一，每10萬名女性就有0.18名受害者，高於瑞士的0.13、西班牙的0.12、義大利的0.11，但低於德國的0.23。