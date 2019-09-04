藍色海葵、金色草莓攀上秋日餐桌　日本與英國輕鬆一日遊

▲NARUMI、Wedgwood秋日新品，不約而同以花入題。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著早晚氣溫慢慢變涼，近期民眾也漸感秋意來臨，日本餐瓷品牌NARUMI與英國Wedgwood不約而同推出以花為主題的設計，跟春日的豔麗風光相較，秋天推出的氛圍則多點成熟低調的風情，藍色海葵花的暈染，搭配金色草莓的成熟華麗，午茶晚宴各有相應的不同風情。

日本NARUMI今年推出全新的「Spring Field海葵花」系列餐瓷，以濃淡不一的藍色調凸顯海葵花隨風搖曳的姿態，搭配暖白色骨瓷，映襯出清新淡雅的暈染風格，簡約的花朵圖案和白瓷的留白意境，讓料理在盤面上能更突顯，盤緣的線條浮雕則增添了高級感。

請繼續往下閱讀...

海葵花系列共推出7種品項，包括17至24公分的淺盤、15與22公分的深盤、14公分缽及馬克杯，另推出2人份6件套組，提供中秋送禮選擇，全系列單品從900元至5,800元不等。

英國Wedgwood今年邁入260周年，選定1965年上市的野草莓系列推出歡慶限定版，將原本清秀的野草莓華麗變身，在綠葉等線條中添加金色元素，原本翠綠的葉片，再染金之後呈現一股成熟風韻，彷彿在呼應Wedgwood品牌即將走入300年大關的心路歷程。

纖纖葉片混入金色元素，有更成熟與貴氣之感，其線條仍呈現英國鄉間的自然氣息，宛如在都市叢林間能得到喘息，吸進一口青草風光，該系列推出造型寬口花茶杯碟、20公分淺盤、14.5公分方盤、萬用杯碟與雙層蛋糕盤，單價從1,600元至6,200元不等。