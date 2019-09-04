想搶先用Apple Card先買保護套！4種木質選擇　掏卡片也要有品味

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今年3月Apple帶來一款全新產品，那就是結合信用卡功能的Apple Card，然而，由於Apple Card採用鈦金屬製成，並且表面為多層次白色塗層，所以與其他堅硬、粗糙的物品接觸後，便會開始變色或刮傷，因此來自美國的手機殼公司Kerfcase，就帶來一款能夠保護Apple Card的木質保護殼。

▲Apple Card採用鈦金屬製成，所以很容易刮傷與變色。（圖／翻攝自Apple）

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▲Kerfcase帶來Apple Card的木質保護殼。（圖／翻攝自Kerfcase）

雖然實體的Apple Card只是輔助用，不過，相信所有人都不希望卡片出現傷痕與變色。Kerfcase帶來的木質保護殼共有4款，分別為楓木、胡桃木、漬紋楓木以及花紋胡桃木，而內部則使用絨毛降低磨損，其中，為了讓使用者方便收納，Kerfcase還以滑蓋的方式設計了保護殼。

▲左邊為楓木、右邊為胡桃木。（圖／翻攝自Kerfcase）





▲左邊為漬紋楓木、右邊為花紋胡桃木。（圖／翻攝自Kerfcase）

▲內部為絨毛質料，能夠降低卡片的磨損。（圖／翻攝自Kerfcase）

▲以滑蓋的方式設計了保護殼。（圖／翻攝自Kerfcase）

由Kerfcase推出的4款木質保護殼，目前已經可於Kerfcase官網選購，而楓木、胡桃木、漬紋楓木以及花紋胡桃木的價格，依序為美金39元（約台幣1,210元）、美金49元（約台幣1,520元）、美金99元（約台幣3,070元）以及美金119元（約台幣3,690元）。另外，Kerfcase還提供刻字、加入圖片的客製化服務，有興趣的朋友，再等待台灣開放使用之際，不妨考慮先買起來吧！

此外，除了Apple Card的保護殼，日本PORTER也帶來一款名為「PORTER RADAR」的iPhone X、iPhone XS手機保護套，其材質使用尼龍製成，並於外部設計軍袋、拉環與手把，而內部則設計了5個卡片夾層與鈔票夾層。此款「PORTER RADAR」手機保護套共推出2色，分別為海軍藍與橄欖綠，預計將在9／7登陸KURA CHIKA BY PORTER台北旗艦店、台中店、統一時代店以及漢神巨蛋店，售價為台幣5,300元。

▲外部設計軍袋、拉環與手把。（圖／翻攝自PORTER）

▲內部設計了5個卡片夾層與鈔票夾層。（圖／翻攝自PORTER）

▲配色為海軍藍與橄欖綠。（圖／翻攝自PORTER）

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