風.LUXURY／手錶薄如10元銅板　伯爵概念錶挑戰世界紀錄

▲整體厚度僅2.0mm的Altiplano Ultimate Concept 超薄手動上鍊終極概念錶，問鼎最纖薄手動上鍊腕錶紀錄。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

薄如10元硬幣的錶是什麼模樣？伯爵（PIAGET）為台北101購物中心舉辦的WORLD MASTERPIECE 2019 向經典致敬鐘錶珠寶大賞，特別調來整體厚度僅2mm的Altiplano終極概念腕錶，讓錶迷近距離鑑賞，其5大創新設計問鼎當今最纖薄手動上鍊腕錶寶座，雖然品牌對是否量產與時程仍保密，但不少錶迷都期待成真。

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▲概念錶鏡面也超薄，大約0.2mm。

伯爵以超薄錶聞名的Altiplano系列命名來自南美安第斯山脈最寬廣的平原，自60年代起品牌不斷挑戰纖薄錶款紀錄，此次登台亮相的Altiplano終極概念腕錶，是團隊耗時4年研發的結晶，共裝載283個零件，整體厚度僅2mm，代表每個零件都必須瘦身再瘦身，例如鏡面厚度僅0.2mm，而時針改裝於旋轉盤上，只需再裝一支分針才不會再增加一絲厚度。

如此纖薄，第一個疑問是堅固嗎？於是伯爵採用航太、醫療領域使用的鈷基高科技合金（cobalt-based high-tech alloy）打造錶殼，不僅是外在部件也成為機芯底板；而機芯擒縱系統與發條盒設計也經過大幅調整，並搭配伸縮錶冠防撞，配備專屬上鍊工具為44小時動力儲存的概念錶上鍊，其錶帶以用於防彈背心的Kevlar core複合材料製作並內襯小牛皮，特色是極為纖薄但強韌，才能與10元硬幣厚度的超薄概念錶合襯。

▲伯爵全球形象大使胡歌戴Altiplano Ultimate Automatic 18K玫瑰金自動上鍊腕錶，930,000元。

▲Altiplano Ultimate 910P 超薄自動上鍊腕錶僅厚4.3mm，是世上最纖薄自動上鍊錶。

雖然仍屬概念錶階段，但伯爵具體提出挑戰當今最纖薄手動上鍊腕錶紀錄的作法，令錶界期待具體實踐的那一刻。毫無疑問的是伯爵已創作出全球最薄的自動上鍊錶Altiplano Ultimate Automatic，機芯配備環形自動盤，加上錶殼厚度僅4.30mm，是大陸男星胡歌形象照所戴的主打款。

▲Altiplano穗金色（左）18K玫瑰金自動上鍊超薄腕錶900,000元，墨褐色隕石面盤款870,000元。

紳士風格的Altiplano腕錶另有新風貌，伯爵推出3款隕石面盤的限量錶，分別為墨褐色、穗金色與夜藍色，各限量300只；另一搶手款為夜藍色隕石面盤的陀飛輪超薄錶，全球限量28只，深受藏家青睞。

▲Altiplano夜藍色隕石面盤18K玫瑰金陀飛輪超薄腕錶，3,920,000元。