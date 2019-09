打開超市沙拉「滑溜青蛙」呆萌站在生菜上　他笑翻：好新鮮！

▲班傑明從超市買回一袋生菜沙拉,打開竟然發現一隻小青蛙。(圖/翻攝自臉書ALDI SÜD)

記者吳美依/綜合報導

來自德國巴伐利亞州的班傑明(Benjamin Muller)於8月24日到奧樂齊超市(Aldi Süd)購物,回家以後打開其中一袋生菜沙拉,竟然發現裡頭有一隻活生生的青蛙,笑得直呼「好新鮮」。根據了解,工作人員主動提供協助,可是顧客已經自行處理完畢,將誤入包裝袋的小傢伙野放了。

Zumindest war der Feldsalat (mit Einlage ) so frisch, dass wir den Frosch bei bester Gesundheit aussetzen konnten. Gekauft am Samstag in Hallstadt bei Aldi Süd.

班傑明在貼文中寫道,「至少這些加上配料的羊萵苣(Lamb's Lettuce)非常新鮮,我們才能夠讓這隻青蛙健康地被釋放。」他表示,這一袋生菜是上周六在德國南部的哈爾斯塔特(Hallstadt)分店所購買。

奧樂齊超市粉絲專頁的小編主動提供客服管道,留言回應,「嗯……那隻青蛙在我們的沙拉裡面嗎,班傑明?那麼還真的非常新鮮呢!這隻兩棲動物可能非常努力,才能夠通過我們的中央控管。」

▲班傑明把青蛙釋放到野外。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

根據了解,班傑明表示,一家人最後還是吃了沙拉,把包裝袋處理掉後,將小青蛙釋放到野外,「在我看來,至少我的孩子非常開心,因為交到了一個新朋友,可以一起玩耍。」

許多網友也紛紛留言表示,「這隻小青蛙在沙拉裡面看起來好可愛。」、「不管是青蛙還是蟾蜍都沒關係,牠掉進你的沙拉裡面真的非常幸運。」、「我想要讚美班傑明經典的貼文,用幽默處理這件事。」

《每日星報》指出,英國布里斯托爾(Bristol)一對夫妻也遇過類似案例,他們在奧樂齊超市購買一袋煙火,回家卻在裡頭發現一隻活跳跳的青蛙。