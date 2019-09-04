保羅沃克愛女「父親過世6年斷開家人不聯絡」　親友淚喊：隨時都能回來好嗎？

▲梅朵在保羅沃克過世後，幾乎跟父親的家人沒有聯繫。（圖／翻攝自梅朵沃克IG下同）

記者陳亭伃／綜合報導

已故知名影星保羅沃克2013年歷經車禍喪生後，當時年僅14歲的女兒梅朵（Meadow Walker）的成長過程也就格外令人關注，不僅IG上粉絲暴增，也能在其他《玩命關頭》演員的IG中看到梅朵的身影，但近日保羅沃克的家人卻表示，梅朵自從父親離開後，幾乎斷開跟他們的聯繫，「但我們還是會相信時間可以治癒一切」。

根據英國《太陽報》報導，當時在拍攝《玩命關頭7》時，保羅沃克傳出因為乘坐超跑，該輛車不幸撞樹起火燃燒身亡，許多粉絲對於巨星殞落感到相當不捨。保羅沃克身後留下年僅14歲的愛女梅朵，在他過世後的6年，可以看到拍片搭檔馮迪索對梅朵相當照顧，不少粉絲也透過梅朵的IG來思念偶像。

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▲梅朵擁有模特兒夢，如今選擇獨自在紐約實現夢想。

然而近日親近保羅沃克的親友表示，自從保羅沃克過世六年來，梅朵幾乎與父親這邊的家人斷開聯繫，包括保羅的2個兄弟，過去保羅還在世時，梅朵和父親相當親近，如今梅朵卻沒有在與保羅的兄弟、母親說過話，「如果梅朵有一天願意回來，我們還是會張開雙手擁抱她，我們相信時間會是最好的療癒方式」。

現年已經20歲的梅朵，獨自居在紐約並有著模特兒的夢想，遺傳父親透徹的雙眼，和燦爛的笑容，平時馮迪索對於梅朵也相當照顧。保羅沃克的家人則選擇安靜不打擾，並表示「我們都還在期待有一天，可以成為梅朵生活中的後盾。」