比我愛你更有力量！婚姻治療師：這「5句話」讓關係永遠像熱戀

▲不用天天說我愛你， 學會這5句話讓愛情永保鮮。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

無論你是否踏入婚姻，或是仍在戀愛，兩人關係的經營相當重要。許多伴侶交往久了，開始忘了一些熱愛情保溫的儀式感，和甜言蜜語的力量。別以為對方是你肚中的蛔蟲，總是不將愛意說出口。國外婚姻治療師分享，其實日常生活中的幾句話，勝過我愛你，能夠讓對方更有力量。

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我可以幫你什麼嗎？

當另一半忙到焦頭爛額時，這句話就像一場及時雨。大家都說最理想的伴侶關係是兩個獨立個體，但千萬別忘記當對方需要幫助時，你也得做好隊友這個角色。「我可以幫你什麼嗎？」就代表當你需要我，我隨時候命，即便對方自己就可以獨力完成，也會感到你很貼心。

我一直在這裡

這句話能讓另一半感受，無論發生什麼事情，都有你在背後支持他，換句話說，這代表你永遠把對方擺在第一位，能讓他安心、安定。若另一半長久感受不到你的支持，兩人的關係絕對很快玩完。

我對你有信心

「我對你有信心」、「我相信你的決定」，這種正面的肯定鼓勵句，能夠增強另一半的自信心，並且讓他知道你很相信他，即便是真的失敗了，你也永遠是他永遠的應援團。

謝謝和對不起

夫妻或是交往很久的情侶，常常會忘記說「謝謝」、「對不起」，許多人會認為這句話很多餘，甚至接受對方的幫助理所當然，甚至錯了也拉不下面子。婚姻治療師認為兩人經營關係時，需要讓對方感受到感激與被重視，這樣關係才不會失衡。

如果可以，我想…

兩人相處，能明白的說出心裡感受非常重要，研究顯示伴侶間往往不願說出心中的想法或是期待，若是對方做不到心中所想，便會開始埋怨。健康的關係是應該坦承說出感受，例如你希望對方來接你下班，直接問他會比暗示來得有用。

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