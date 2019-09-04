18年戰事畫句點…美國與塔利班達成初步協議　135天內撤離5400名駐軍

▲美國準備撤離5400名駐阿富汗美軍。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國自2001年911事件後，不斷增派軍隊駐守阿富汗，駐軍人數一度達到10萬人。而美國首席談判代表哈里札德（Zalmay Khalilzad）近日表示，美方已經與塔利班（Taliban）達成協議，預計在135天內，關閉阿富汗境內5個軍事基地，並撤離至少5400名美軍。若是此協議順利通過，將結束美國與阿富汗之間，長達18年、耗資數十億美元的戰爭，但一切都必須等美國總統川普同意。

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▲哈里札德與塔利班進行9次談判。（圖／路透）



哈里札德日前向接受黎明新聞（Tolo News）訪問時表示，自他擔任談判代表近1年以來，已經跟塔利班進行9次談判，討論包含美軍撤離、反恐保障、停火協議與阿富汗內部談判等關鍵問題。哈里札德指出，川普政府不接受阿富汗重新回到伊斯蘭教法的政治系統，而是希望在和平談判後，重新組織新的政府。

阿富汗總統發言人賽迪奇（Sediq Seddiqi）證實，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）已經閱讀完這份協議，會在近日內向美方提出意見。哈里札德表示，美國傾向於在9月28日阿富汗大選前，和塔利班在挪威進行和平談判，「美國與阿富汗在原則上已經達成了協議，當然在川普總統同意之前，這都不一定是最終結果。」

▲第一階段撤軍後，仍有1萬4000名美軍駐紮阿富汗。（圖／路透）



儘管川普政府有意在2020年大選前撤軍，兌現他先前的競選承諾，但根據CNN報導，許多情報人員認為，阿富汗至今仍舊非常脆弱，尤其蓋達組織（al Qaeda）或伊斯蘭國（IS）尚未完全消滅，擔心阿富汗再次成為恐怖主義溫床。同時也傳出甘尼對於美國將阿富汗政府排除在談判之外感到不滿，且塔利班也明確表示，只有美軍撤離後，他們才會和阿富汗政府討論停火協議。

哈里札德據說，協議內容還包括，假如阿富汗部隊遭塔利班攻擊，美國將保留援助政府軍部隊的權利。另外，哈里札德未透露在5400名美軍撤離完成後，剩下約1萬4000名美軍還會留在阿富汗多久。

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