誤入滋賀鄉村想攀談…濃霧一散「全都稻草人」　他嚇壞：太有生活感

▲照片內所有人都是稻草人。（圖／翻攝自推特／もんしゅ@yakedooo）

記者林瑩真／編譯

稻草人可怕嗎？日本一名網友日前前往滋賀縣新田車站附近旅遊，偶然經過一處村落，還想著前方有人可以攀談，誰料，全部都是稻草人，嚇得他將這些稻草人全都拍照分享，意外在推特上造成話題。

途中で偶然通った集落

やけに人がいるなと遠目に思っていて、だんだん近寄って全部案山子だと気づいた時はちょっとぞっとした…

霧を抜けた後だからなおさら…



山神新田のバス停付近 pic.twitter.com/vx28x8Nfaq

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「途中偶然經過村落，遠遠的看以為有很多人在，慢慢走過去才發現，全部都是稻草人啊……突然毛骨悚然起來！」日本網友もんしゅ（Monsyu）在推特PO出數張照片，在鄉間小路騎著腳踏車的人、在田裡採收的人、等公車的人，甚至是一旁家中拍照的人，竟然全部都是稻草人。

もんしゅ說，這些稻草人做得實在太有「生活感」，無論是裝扮或是動作舉止，彷彿都跟真人沒有什麼兩樣，害他以為是貉或狐狸（日本傳說中會變身成人的妖怪）所變身的，「尤其是在濃霧散了之後更是如此」。

事實上，滋賀縣新田車站的稻草人幾乎出自於一名小西節雄先生，原意是讓稻草人來驅趕鳥類，沒想到越做越精良，還增加不少豐富主題，最後竟與真人沒有兩樣，但也嚇到不少人。

許多網友也被照片嚇得不輕，紛紛留言「也太恐怖了吧」、「後面曬衣服的老太婆也是欸」、「是不是在前天之前他們還是人類啊」、「這群人不到晚上是不能動的唷」、「我想到伊藤潤二的案山子了」。

生活感があるっぽく作ってあるのでわかんないんだよな…

狸か狐に化かされたような感じがする