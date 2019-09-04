南非男潛水撿漁具…誤射長茅「從頭貫穿耳朵」　醫生驚：在眼球正後方

▲哈洛威爾被長矛刺穿頭後還自行游上岸。（圖／翻攝自YouTube／Classic Disco Hits）

記者林瑩真／綜合外電報導

南非一名牧師哈洛威爾（Connie Hallowell）於8月31日前往史考特堡海灘（Scottburgh Beach），出海撿拾漁具，不料在水中誤射長矛，射穿了自己的頭部，但哈洛威爾仍幸運的活了下來。

綜合外媒報導，當時哈洛威爾帶著長茅槍潛水，準備要撿拾釣魚鉛墜，結果才下水不久就誤射長茅，直接刺穿他的頭部，從右臉頰一路刺穿左耳，最後停在他的眼球正後方。

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哈洛威爾迅速游回岸邊求救，當地人見狀，抓住長茅開始修短，接著將哈洛威爾以直升機送往德本（Durban）的金斯威醫院（Kingsway Hospital），再送到彼得馬利茲堡（Pietermaritzburg）的聖安妮醫院（St Anne's），終於取出長茅。

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醫生指出，哈洛威爾非常幸運，長茅貫穿頭部卻剛好錯過大腦及眼球，沒有意外的話，仍可保留完整視力。對此，哈洛威爾也在醫院拍攝影片，感謝所有人的關心，「我恢復的很好，希望能很快見到你們，感恩上帝」。