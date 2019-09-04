賣場遭血洗奪26命　沃爾瑪宣布「停賣手槍與突擊步槍彈藥」

▲德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪賣場上月發生槍擊，造成26人死亡。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國大小槍擊案頻傳，一部分要歸因於槍枝取得相當容易，甚至部分賣場就能買到。知名連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）在3日宣布，全美的分店都會停止販賣部分的手槍以及短管步槍子彈，而販賣手槍的店也即刻停賣。

在槍擊案頻傳的狀況下，有販售槍枝的沃爾瑪也備受外界壓力，上周六，德州西部發生隨機槍擊案，造成7人死亡後，沃爾瑪終於在3日宣布，目前有的手槍子彈以及部份短管步槍子彈，例如可以使用在攻擊型武器的.223和5.56口徑型子彈，這些商品的存貨賣完後，將不會再販賣，而阿拉斯加州的沃爾瑪是全美唯一出售手槍的，之後也將停售。

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另外，即便在可以公開攜帶槍枝的州別，沃爾瑪也會要求顧客禁止攜帶槍枝進入店內，沃爾瑪CEO麥可米隆（Doug McMillon）在給員工的備忘錄中提到，「很明顯地，現狀是無法接受的」。

不過，沃爾瑪還是會繼續販售獵槍、散彈槍以及相關的彈藥，全美大約有3900間沃爾瑪有販賣槍枝。麥可米隆提到，由於上月初德州艾爾帕索（El Paso）的沃爾瑪槍擊案，以及同日俄亥俄州代頓市（ Dayton）槍擊，再加上幾天前才發生在德州奧德薩（Odessa）與米德蘭（Midland）的案件，推動了這項改變。

沃爾瑪這項策略實施之後，估計在槍彈市場佔有率會由原本的20%，將低到6%到9%，並希望能再降到更低。麥可米隆本身就是擁槍者，他表示，未來將會尊重更多顧客的感受，並且採取非對抗性的策略，之後販售的產品主要聚焦在狩獵或運動射擊方面。

麥可米隆也表示，將會寫信給白宮以及國會領袖，採取更多行動來加強槍枝安全的基本常識，國會也應該要重新授權攻擊性武器的禁令，並且加強背景審查，不得讓槍械落入危險人物手中，「政府應該要有所作為」。