ISSEY MIYAKE換人設計　9月底巴黎大秀揭驚喜

▲2019秋冬系列是宮前義之在ISSEY MIYKAE發表的最後一個系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

距離巴黎女裝周不到一個月時間，日本設計師品牌ISSEY MIYKAE（三宅一生）宣布換將，原任設計師宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）將轉戰幕後，加入ISSEY MIYKAE INC.內部推廣研發繼續效力，由近藤悟史（Satoshi Kondo）接棒女裝設計師一職，將於9月27日的巴黎時裝周大秀上發表第一個系列。

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▲宮前義之卸下設計師一職，轉戰幕後於ISSEY MIYKAE INC.內部推廣研發效力。

交棒的原任設計師宮前義之於2012年春夏初登場，7年來除了將品牌招牌的縐褶發揚光大，也不斷探索新布料研發，最著名的作品是運用蒸氣收縮布料產生獨特的「蒸氣延展」縐褶，或經由烘烤展現「烘烤延展」紋理，今年春夏更發展出可恣意改變並能記憶形狀的「Dough Dough」，為女裝輪廓注入無限可能。

▲ISSEY MIYKAE 2019秋冬系列設計主題為無盡謬思。

今年秋冬系列是宮前義之卸任之作，主題為無盡謬思，繽紛色塊與V字紋理貫穿全系列。而接棒的新任設計師近藤悟史也與品牌淵源深厚，2007年畢業於上田安子服飾專門學校，同年獲得第81屆日本裝苑賞的ROOMS賞，隨後加入ISSEY MIYKAE設計團隊，師承Miyake先生，品牌未公布他的照片，一切驚喜留待27日登場的巴黎大秀揭曉。

▲繽紛色塊與V字紋路貫穿秋冬新裝。