貿易戰僵局讓「美企已開始撤出中國」　中美商會：川普讓人困惑





▲川普常有狂言，讓中國招架不住。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導



美國總統川普上月底揚言下令要美國企業撤出中國，中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）主席夏尊恩（Timothy Stratford）在3日表示，川普其實真的有權利這麼做，但可能會導致政治上和經濟上的嚴重後果。



夏尊恩在接受美國財經媒體《CNBC》訪問時提到，美國總統的確可以下令，讓美企難以在中國繼續做生意，「但我想這不是法律上是否許可的問題，而是牽涉到政治與經濟，我覺得這是很激進的一步，會受到許多反彈，甚至包含共和黨的領袖們都會反對，所以應該不太可能真的這麼做」。



夏尊恩也提到，美中之間的經濟關係非常非常複雜，影響到許多的公司與產業。不過他提到，儘管川普還未下令，由於兩國之間的貿易談判持續有變數，已經有許多美國企業撤出中國了，「貿易談判拖得久，就有越多未知和不確定性。」



夏尊恩分析，中國目前對於川普真正的意圖感到很困惑，無法確定美方的長期目的是什麼，所以也無法做出承諾，「另一方面，川普政府已經在中國有疑慮的經濟政策上，提出帶有強迫性的立場，讓中國很困惑，例如下令美企離開，中國人民會想問『他這麼做只是虛張聲勢，還是認真的？』」



川普3日在推特上表示，如果他順利取得連任，他在貿易協商方面只會更加強硬，與此同時，中國供應鏈將會崩潰，中國商業活動、工作機會和資金也將消失殆盡。川普同時強調，美中貿易協商進展順利，但並未具體說明協商進度或細節。受中美貿易戰升級陰霾籠罩，美股三大指數3日收盤接下跌，道瓊指數跌了285點。

另外，川普也在8月23日指出，將會依照1977年通過的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所賦予的「總統權力」，下令讓美國企業「立即尋找能取代中國的替代方案」，並要求這些企業改在美國製造產品。