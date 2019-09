熱褲女變喪屍「抓狂咬Uber司機」...怪力掰斷雨刷！誇張片曝光

▲Uber司機被喪屍女咬。(圖/翻攝自推特/@ImSoRico_)

開UBER總是會遇到各式各樣的怪異客人!美國喬治亞州亞特蘭大的45歲司機哈迪(Yasser Abdul Hadi)日前載完客人之後,路上竟突然冒出一名怪異熱褲妹,他拒絕載客後,對方突然發狂,如殭屍一般直接撲向他並咬他的手臂。這些瘋狂行徑全被路人拍下,哈迪回憶當時真的太恐怖了。



《UNILAD》網站報導,哈迪當時剛載完另一名乘客,結果穿著破洞熱褲和比基尼上衣的坎培爾(Tasheena Campbell)突然冒出來,想要上車,哈迪看對方行為怪異,並沒有答應。沒想到這個舉動激怒了坎培爾,她直接跳上哈迪車子的引擎蓋,徒手拔起雨刷,接著把雨刷踹斷洩憤,哈迪在一旁勸導,但她失去理智,完全不聽。

接著,瘋狂女子坎培爾推開司機,直接坐上駕駛座,似乎打算逃走,哈迪見狀立即大喊「滾出我的車」,並將她從車上拖出來,鎖上車門,一旁錄影的民眾傻眼驚呼「那是他的車耶,她是在幹嘛?」

接著哈迪抓住坎培爾,試圖制伏他,但喪屍辣妹下秒爬上他的背,掉下來之後又往他的手臂上咬下去,哈迪痛得放聲大叫,一旁的民眾嚇壞直問「她是在咬他嗎????」,並趕緊上前幫忙。哈迪事後回憶,當時的狀況真的「超可怕」,而且他的車子也有多處損毀,「我的健康和工作都受到威脅」。

▲哈迪的身上被咬出一個傷口。(圖/翻攝自gofundme)

坎培爾過去就有多項前科,目前已經被逮捕,並以攻擊和非法入侵等罪名起訴。資深員警拉爾卡(J. Larca)指出,這起攻擊是突然發生的,該女子莫名其妙就跟哈迪爭吵起來,當員警抵達時,坎培爾完全不知道自己在做什麼,而且還對員警大吼大叫,一直說著包包在派對上被搶走的事,更扯的是,當他們將坎培爾帶回警局時,「她直接在地板上尿尿了」。

