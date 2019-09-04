熟女助教約15歲男學生「開房壞壞」！被同事公開OO證據　超慘下場曝光

▲貝蒂蜜利根被同事爆料，在赴約前買了件性感內衣。（圖／取自Pixabay，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導



英國43歲已婚女助教貝蒂蜜利根（Lydia Beattie-Milligan）日前被指控與15歲男學生在酒店「開房間」，她事後辯解只是在「關心」學生，自己沒有要與學生「有越界關係」。但後來各種證據被公開，讓貝蒂蜜利根被法官判定有罪，要入獄2年，還被校方停職。

綜合外媒報導，貝蒂蜜利根的一名同事表示，貝蒂蜜利根在赴約前買了件性感內衣，似乎是早已有準備。根據法官提供的證據內容，貝蒂蜜利根也曾在約會前傳送「等不及想見到你」，還會附上親吻的貼圖給男學生。

據了解，貝蒂蜜利根還一再給男學生發簡訊，內容提到「我不能不再想你了。」在該名15歲男學生入學後的3週內，貝蒂蜜利根就以幫助解決「焦慮」為理由，開始與男學生聯絡。

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貝蒂蜜利根與男學生的親密舉動後來被同事發現，該名同事當時開了玩笑對男學生說，「你必是她（指貝蒂蜜利根）最愛的學生」。沒想到男學生竟亮出飯店相見的簡訊，越界的關係才東窗事發。

報導更指出，貝蒂蜜利根本身有25年助教與輔導員經驗，但因她的特殊喜好而被同事戲稱為「羅賓遜夫人」。「羅賓遜夫人」一詞來自於1967年電影《畢業生》，形容喜歡年輕男的成熟太太。

儘管貝蒂蜜利在法庭上聲稱，她只是想關心有各種問題的男孩，同時也強調，「我沒有興趣跟未成年人發生關係」，不過證詞未被法官採信，由於各種證據確鑿，於2日被判處2年徒刑，目前也已被校方停職。