雪莉大崩壞！「漁網透視裝」內衣底褲全都露　網：用顏值在撐

▲南韓女星雪莉漁網透視裝出席活動，引來網友吐槽。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星雪莉Sulli自從退團之後便開始放飛自我，一舉一動成為媒體焦點，不過憑藉高顏值依舊人氣滿滿。身為時尚寵兒的她，近日出席品牌活動，穿著超狂野漁網洞洞裝搭配一頭亮眼金髮登台，隨即引起網友吐槽，「雪莉又怎麼了」、「這套全靠臉在撐」、「時尚真的難懂。」

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▲雪莉姣好身材全都露，卻也有用力過猛的反效果。（圖／CFP）

雪莉的脫軌舉動不斷，時常登上媒體版面，卻因高人氣仍是工作滿檔。３日出席位於首爾的FENDI品牌發佈會，以品牌黑色細網面上衣亮相，採用了漁網的開洞設計，內層僅穿著透膚打底衫，因此曲線和內衣全都露，下身的百褶裙更是透到不行，轉到背面，還有誇張的蝴蝶結造型，雖然在可愛和性感間勉強取得平衡，也令人不知道該把焦點放在哪裡。

然而雪莉頂著一頭前衛金髮，梳起了乾淨的高馬尾，白皙肌膚配上了大紅唇，有用力過猛的感受，過往的清新形象全無。隨即引發網友評論，「雪莉又怎麼了」、「真的看不懂。」

▲半個月前出席活動，雪莉穿著貼身洋裝的甜美形象大獲好評。（圖／CFP）

不過短短半個月前，雪莉穿著Balmain黑色絲絨洋裝，大顯牛奶肌膚，將最擅長的甜美形象巧妙發揮。梳起可愛的妹妹頭造型，妝容也頗為清淡素雅，襯托出氣質五官，顯然還是甜姐兒形象更能吸引粉絲。

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