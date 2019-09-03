賀軍翔當時尚奶爸　粉紅色、米奇裝都能駕馭

▲班尼頓舉辦秋冬秀，由賀軍翔壓軸走秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利時裝品牌班尼頓（United Colors of Benetton）今舉辦秋冬新品秀，展出超過40套新裝，育有2歲半女兒「美寶」的男星賀軍翔壓軸走秀，他穿上繽紛服飾毫不扭捏，透露會挑選彩色衣服點綴心情，還趁參加這場大秀，尋覓女兒的的童裝。

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▲賀軍翔自信駕馭各種高彩度服裝。

賀軍翔近兩年為陪伴女兒長大，推掉不少戲劇邀約，雖然少在螢光幕前亮相專心當奶爸，但愛美的心沒有改變，自信能駕馭多數男性害怕的粉色調服裝，今他身穿班尼頓經典的針織毛衣搭配JCDC系列彩色風衣與chino pants，展現對時尚不設限的態度。

▲賀軍翔難得俏皮展示結合米奇元素的外套。

班尼頓新任創意總監Jean-Charles de Castelbajac以「Rainbow Machine」（彩虹機器）為主題操刀設計秋冬系列，向工業生產、創新革命與繽紛色彩致敬，因此將電繡流程搬到秀場上，新裝則保留經典的標誌、色彩元素、針織設計，並另外加入米奇、史努比聯名系列以及大量重複的卡通羊圖案，充滿童趣。

▲班尼頓秋冬新裝依然展現一貫的繽紛設計。