「拖到下一任期我會更強硬！」　川普放話：中國供應鏈崩潰

▲川普警告北京別把協商拖過2020年。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普3日警告中國說，別期待2020他連任失敗後會獲得更好的貿易協議，因為如果他順利連任，在貿易談判上將會更加嚴苛。川普說，如果真的走到這一步，屆時中國供應鏈將崩盤，商業榮景也將不復存在。

川普3日在推特上表示，他相信北京更期待在2020大選後與「新政府」打交道，「如此他們變能繼續佔美國便宜（每年6000億美元）」。川普認為，目前距離2020年美國總統大選還有16個月時間，這段時間對美國人的工作機會和企業而言將是「大出血」。

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川普警告，如果他順利取得連任，他在貿易協商方面只會更加強硬，與此同時，中國供應鏈將會崩潰，中國商業活動、工作機會和資金也將消失殆盡。川普同時強調，美中貿易協商進展順利，但並未具體說明協商進度或細節。

受中美貿易戰升級陰霾籠罩，美股道瓊3日開盤隨即大跌400點，那斯達克指數和標普500指數跌幅也都在1％左右。

另一方面，川普日前「下令」美國企業撤出中國，中國美國商會（AmCham China）會長夏尊恩（Timothy Stratford）認為，川普有權這麼做，但也會賭上他自己的政治生涯和美國經濟。

根據CNBC報導，川普揚言動用1977年通過的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對美企限制。夏尊恩認為，此舉是非常激進的一步，不止美國國內會出現反對聲浪，包括共和黨領袖也不太可能贊成。