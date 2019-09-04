老是愛錯人？用這5點看出渣男真面目　平時失蹤有事才出現

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

很多女生平時看似聰慧精明，但一遇到愛情就失去理智和眼力，渣男、暖男傻傻分不清，付出許多、被傷透心才發現原來他只是在「遊戲人間」，一點都不真心。其實渣男們都有些共通特點，快從以下這5點來判斷，提前看出他們真面目，早點遠離渣男，早點遇幸福！

1.剛認識就叫得很親密

有些男生就是天生的裝熟好手，不論認識多久，他都能表現出跟你很熟的樣子，裝熟就算了，還很會在嘴上討便宜，就算剛認識沒多久，他也能一派輕鬆地直接喊你「寶貝」「Honey」等親密稱呼，這樣的男人多半對誰都如此，是一種慣手法，而沒有真心。

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2.甜言蜜語隨手捻來

才剛認識，還在互相認識的階段，你問他在哪或在做什麼的時候，他如果動不動就說「在想你」「在你心裡」這種情話連篇，他肯定很有經驗，擅長撩妹，只是在調情，而沒有多少認真成分。如果他是真的喜歡你，就會想真的認識你、好好相處，就不會動不動這麼油嘴滑舌，說些空泛的甜言蜜語。

3.不大方公開關係

一個口口聲聲說喜歡你，在一起了卻不願意公開關係，或不承認你是女朋友的男生，從不帶你出席朋友聚會，或是社交平台也避諱著放合照，除非他是明星、名人有形象包袱，不能公開，否則只能說明他只是把你當成了「備胎」，或他另有對象，你只是他的其中之一，而且還是得遮遮掩掩的那一個。

4.有很多你不認識的「異性朋友」

有一類男生「人緣」超好，身邊總是圍繞著一大群朋友，尤其是很多你不認識的異性「朋友」，他們相處起來像是朋友，什麼話都可以講，又好像一點界線都沒有，甚至單獨出去、晚上相約都不避嫌。當你很介意問他的時候，又總是得到「只是朋友」的回答，但其實並不是，很多所謂的「異性朋友」都只是他花心、到處放線的障眼法。

5.只在有需要時才找你

有些男生從曖昧時期開始就總是讓你「捉摸不定」，這裡指的不是脾氣或個性，而是你找不太到他。你找他的時候他總是在忙，訊息老半天才回，電話也聯絡不上，有各種理由失蹤，但一旦他有需要你的時候，就又立刻出現，這種男生十之八九是把你當成了「備胎」。

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