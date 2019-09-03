台大女神陳匡怡神隱3年終於有新動態！斜肩洋裝吐仙氣配打火機

▲許久不見的台大五姬陳匡怡，現身法國百年精品品牌S.T. Dupont成焦點。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

法國百年精品品牌S.T. Dupont延續經典浪漫色彩，此次主打From Paris with Love限量款，打火機以及筆具配上了華麗天窗，視覺上堪稱一大絕美盛宴。3日於微風廣場邀請台大五姬之一的陳匡怡示範新品，三年沒演戲的她，吐露最新動向令粉絲激動不已。

請繼續往下閱讀...

▲陳匡怡拿著From Paris with Love筆具收藏組，NT$168,000。（圖／品牌提供）

S.T. Dupont創立於1872年，當時正值奧斯曼建築翻新期，具備華麗的風格以及浪漫巴黎感，此次也將全部融入新品之中，特別請來陳匡怡演繹，別具仙氣的她，穿著白色洋裝登場，一頭長捲髮宛如天使。陳匡怡表示，「這次的單品中，最喜歡打火機，因為十分實用，有巴黎的建築特色在其中，頗具收藏價值。」

▲陳匡怡神隱戲劇圈三年終於下凡，示範新品巴黎系列圖騰打火機NT$4,990。（圖／品牌提供）

她分享在巴黎的旅行經歷，竟然沒有遇過艷遇，「可能是我話比較少，人家都覺得我是句點王。」隨後也補充，「不過以前在那裡留學時，有被當地的同學惡作劇，偷偷拿走晾我在宿舍的兩件內衣，害我不知道去哪裡買，然後隔兩周突然出現在學校欄杆上，這可能是法國人的浪漫吧。」

已經隔了三年沒有演戲的陳匡怡也表示：「最近處於休息階段，不過還是會期待有好的劇本出現，請大家不要忘記我。」

▲煙具收納組LED燈能夠點亮十分夢幻，NT$188,000。（圖／記者鮑璿安攝）

極具價值的筆具以及煙具收藏組都存放在玻璃球之中，宛如儲存了一份浪漫幻想，輕觸LED燈則能點亮漆黑的巴黎街景，極薄金屬製天際線，以及代表性的巴黎路牌造型點綴了限量系列LOGO，更具有珍藏意義，限量399件，同時也是視覺的浪漫享受。

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 3 日 上午 5:26 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App