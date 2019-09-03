曾沛慈小金球加持裸背　超邪惡辣度同框《與惡》弟弟林哲熹

▲BV在台中舉辦開幕酒會，現場星光閃閃，吸引超多粉絲圍觀追星。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台中報導

義大利精品BOTTEGA VENETA（BV）台中新光三越中港店新店開幕，今晚（9／3）舉辦開幕酒會，現場星光熠熠，憑藉著《與惡的距離》入圍金鐘獎的「姊弟檔」曾沛慈、林哲熹，當街吻脖的「閨蜜檔」董若彤、周予天，楊謹華、藍正龍、林葦茹、丁春誠、王淨等人都難得齊聚台中跑趴。

請繼續往下閱讀...

▲曾沛慈、林哲熹、董若彤、周予天出席台中BV開幕酒會。（圖／品牌提供）



曾沛慈穿套頭毛衣現身，轉過身來心機滿點，除了有大挖背的火辣畫面外，還有兩顆「小金球」加持。她表示：「這套太美了，沒有穿到會很遺憾，而且金色有可以加持一下的感覺。」、「雖然這套很保暖，但背後不能有內衣」，自招僅穿NuBra沒有安全感，「但今天是特殊場合，豁出去一切以美為優先！」

▲曾沛慈雖然穿長袖套頭毛衣，但轉過身來獻上裸背，誠意十足。（圖／品牌提供）



情人節前夕，董若彤當街啾一口周予天被拍到，閨蜜情比金堅，今晚一起跑趴，似乎放鬆了不少，同框合照時，周予天手自然扶著董若彤纖腰，後續更大方同框訪問，雖然周予天笑說「怎麼那麼尷尬！」但兩人少見大方放閃，互評彼此穿搭，都給99分。

▲董若彤特別愛腳上的方頭V字帶高跟鞋。（圖／品牌提供）



差一分就滿分，那麼是差在哪？董若彤笑言：「不能對他太好。」周予天則認真評價：「這一套不是她平常會穿出門的顏色，但我滿喜歡她今天這套。」兩人穿駝色風衣情侶裝放閃，氛圍超甜蜜，難怪周予天自己戴上墨鏡默默遮掩閃光光芒。

▲周予天認為風衣穿起來特別有氣勢。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

BV台中新光三越中港店改裝後重新開幕，40坪的空間販售男女配件系列與女裝，外觀採用鑿刻設計的經典編織，遠遠一看就超具識別度；店裝則用Marmorino石膏牆營造出明亮質感；天然橡木與多種威尼斯大理石拼成的Palladiana帕拉迪奧式風格地板，延續BV全新輕盈式設計主題，予人耳目一新的一面。

▲BV台中新光三越新店開幕，周二（9／3）晚間舉辦開幕酒會，現場星光熠熠。（圖／品牌提供）

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 3 日 上午 5:31 張貼