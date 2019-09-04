日本女生瘋買狂推！回購率97%的超強定妝噴霧　戴口罩也完全不沾粉

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▲TIME SECRET定妝噴霧被稱為「完妝面膜」，持妝效果超驚人。（圖／翻攝IG@330emi、@timesecret_official、@ucmsan1205、@_ayami.y_）



編輯／Amanda

每到高溫悶熱的夏季，如何長時間維持妝容完整就變成了女孩們最大的困擾之一，尤其本來就易出油的油皮星人，脫妝、溶妝更是家常便飯，除了使用蜜粉定妝外，現在也有越來越多主打幫助持妝的定妝噴霧很受到歡迎。最近日本就有一款定妝噴霧爆紅，超強的定妝效果引起熱烈討論，噴了就像在臉上貼了一層定妝膜，就連戴口罩都幾乎不沾粉，讓日本女生紛紛在IG上上傳測試照，用過的人都大推！

讓眾多日本女孩大推的這款定妝噴霧，來自日本女生很喜歡的開架品牌TIME SECRET，尤其底妝類人氣超高，像是之前礦物蜜粉也因極佳的定妝力和妝感大受好評，因此，這個定妝噴霧一推出就備受期待。

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ebichan（@ebichan_nn_n）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 28 日 上午 2:57 張貼

這款主打可24小時維持妝容的定妝噴霧，出了2種版本，銀色款適合在意汗水、毛孔、泛紅等狀況的人或是戶外活動時用，添加膠原蛋白的金色款則適合肌膚很乾燥、想有光澤感的人或是室內使用。

但不論金或銀都防水還防汗水，能緊緊護著彩妝，完妝後距離臉部20cm噴上一層，等2秒就完成，就像在臉上貼了一層透明保護面膜，可防水防掉妝，使用後能降低約八成的脫妝機率，更因此被暱稱為「完妝用面膜」。

▲不只底妝全天候持妝，連眼妝、眉毛和頰彩碰到水也不掉妝。（圖／翻攝IG@rrrika.i）



獨特的保濕配方可使底妝、彩妝的持妝效果最大化，就連眼妝、頰彩或眉毛碰到水也不掉妝，底妝持久度更可以維持一整天，持妝效果好到許多人都大推：「就算到晚上回家，底妝依舊像是出門前剛畫好一樣！」好用到回購率更高達97%以上！

▲還有網友做了口罩實測，有噴、沒噴定裝噴霧差超多。（圖／翻攝IG@tomomi_sasaki_）



除了防止脫妝外，還能防止彩妝轉移或沾到衣服上，超適合習慣畫完妝才換衣服的女孩，最讓人驚嘆一點是「戴口罩也不掉粉」！有日本女生做了戴口罩的實測，噴了這款「完妝面膜」，最容易轉印的底妝就算戴著口罩也不掉粉，純白口罩幾乎沒有沾染，完美過關，難怪才上市沒多久，就累積超多好評和熱推。

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