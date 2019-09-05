奧斯塔羅12星座一周運勢0909-0915　水瓶看緊荷包、天蠍耐住急性子

20190909-0915奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！對於目前的學／事業更加的投入與認真，也不斷在目前的工作中尋找往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周。

TOP2：天秤座愛情運最旺！雙方對於目前的感情願意尋找些變化，面對長久以來的相處感到些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，下周將會是穩定前進的一周，要好好把握喔！

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TOP3：巨蟹座金錢運最旺！偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔！

本周需注意星座

１.天蠍座事業運需要留意：在學／事業方面產生許多問題，而自己也無法有效的掌握問題出在哪裡，導致局面發展不佳，下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況。

2.雙子座愛情運需要留意：問題的產生需要兩人共同的解決，若只是單方的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到問題，兩人要好好的溝通與努力喔！

3.摩羯座金錢運需要留意：財運不佳如果希望能夠改善，奧斯提醒你配戴咖啡色系的飾品，並且提醒自己要謹慎小心，財運就能有所改善喔！

牡羊座

開運顏色：白色

幸運數字：75

整體運勢★★★

解析：牡羊朋友下周顯得比較沒有動力，雖然腦海中仍舊有努力想法，但卻始終怠惰了起來，面對人事物也顯得提不起勁，奧斯建議下個禮拜要再積極一些，不管是手邊工作或是人事物，都要多提起些熱情才會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：對於目前的感情稍稍感到厭倦，雖沒有分離的意味，但就是沒有太想多做些什麼的想法，而這樣的狀況另一半是感受得非常清楚的，所以下周要注意這樣的狀況，別因為自己情緒或想法冷落了另一半。

事業（學業）運勢★★

解析：提不起勁的狀況在學／事業方面顯得更加明顯，工作方面不會有太大的起伏，單純是自己沒有想做太多的想法，並且也存在面對同事或上司之間也會表現出冷淡的狀況。

金錢運勢★★

解析：怠惰的狀況連帶影響到自己專業能力，因此正財運運勢不佳，而偏財運就顯平淡，下周奧斯建議守成就好。

金牛座

開運顏色：黑色

幸運數字：48

整體運勢★★★★

解析：下周金牛朋友顯得積極上進許多，而這樣的上進與積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情在下周有更多自我的看法，是個非常好的周期，只是奧斯還是要提醒你，適時調整是好的，但可別過了頭像鑽牛角尖般喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方更願意在目前的情感努力，讓雙方都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業（學業）運勢★★★★

解析：對於目前的學／事業更加的投入與認真，也不斷在目前的工作中尋找往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報

雙子座

開運顏色：橘紅色

幸運數字：86

整體運勢★★★

解析：下周雙子朋友要當心了，過往的努力是否都沒朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到過往的錯誤，進而出現些許破壞的暗示存在，奧斯建議下周做事要更加的謹慎，如果意識到狀況不對時要盡快修正，以免造成不良的狀況。

愛情運勢★★

解析：問題的產生需要兩人共同的解決，若只是單方的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到問題，兩人要好好的溝通與努力喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：目前的學／事業環境中，呈現了停滯的狀況，但卻不是外在環境導致，更多原因是自己對於目前的環境沒有信心，也不覺得自己能夠勝任這樣的工作，因此要多加注意了。

金錢運勢★★

解析：財運不佳的一周，投資或買樂透都不會有進財的可能，所以盡量把錢省下來吧！

巨蟹座

開運顏色：土黃

幸運數字：95

整體運勢★★

解析：下周巨蟹朋友顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面的對於事情。另外，也因過度保護自己，讓發展受到了許多的限制，而這樣的狀況也影響下周的錢財方面，有守財奴的狀況。

愛情運勢★★

解析：下周對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面顯得綁手綁腳的，做事情放不太開，雖然仍舊有把自己的工作做好，但對上司交代的事情就顯得提不起勁，因此錯失了許多表現自己的好機會。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔！

獅子座

開運顏色：綠色

幸運數字：42

整體運勢★★

解析：下周會是獅子朋友信心消退的一周，面對手邊事情的掌握度也開始下降，除了是自己的信心消退之外，也連帶產生對自我的疑慮，奧斯建議下周面對事情時，要再堅定一些，不然就會空忙一場喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方溝通度在下周下降許多，並且也連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，奧斯建議下周要適時將想法提出來與另一半溝通，不然對事情是沒有助益的喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：面對工作與學業有許多想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

處女座

開運顏色：灰色

幸運數字：15

整體運勢★★★

解析：許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓處女朋友有點手足無措，奧斯建議下周在決定時，要謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況的失控喔！

愛情運勢★★

解析：下周雙方情感裡的步伐慢了下來，並且一直以來與另一半的溝通問題，都將在下周重新浮現，奧斯建議下周若有爭執發生，必須要多花點心思好好解決，不要有讓時間解決的想法喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，計畫受到阻礙的狀況更加明顯，可能是規劃已久的事情意外被打斷，或是穩定的事情在下周動盪起來，因此一定要多加注意囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣，以免有破財的可能。

天秤座

開運顏色：紫色

幸運數字：35

整體運勢★★★★

解析：過往的忙碌與奔波在下周呈現休息的狀態，這也讓天秤朋友一直以來的緊繃終於可以稍稍喘息一下，不過，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要讓自己始終是忙碌的狀態。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於目前的感情願意尋找些變化，面對長久以來的相處感到些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，下周將會是穩定前進的一周，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面積極的想突破現況，原因來自於對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面更多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐是件好事。

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資囉！

天蠍座

開運顏色：天空藍

幸運數字：62

整體運勢★★

解析：下周天蠍朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致處理或面對事情時始終猶疑不定，並且對於自信的流失也增加了不確定感，會是比較辛苦的一周，因此下周要多加留意自己的狀況，同時也要增加對事情的了解，才會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：雙方在下周產生些許的衝突，導致面對這段情感時，有了休息的念頭，因此下周除了要多加留意另一半的狀況以外，也要避免將自己的情緒帶到另一半身上喔！

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面產生許多問題，而自己也無法有效的掌握問題出在哪裡，導致局面發展不佳，下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運低迷，要多避免不必要的開銷，而投資方面，不熟悉的投資標的或方式不建議嘗試，有錢財失去的可能。

射手座

開運顏色：藍色

幸運數字：40

整體運勢★★★

解析：射手朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始顯得不堪負荷，同時下周因對於事情掌握度提升的渴望，會勉強自己接受一些能力外的事物，奧斯提醒下周會是必須要學習的課題，一定要好好斟酌別讓自己累過頭了。

愛情運勢★★★

解析：下周與另外一半的相處，將產生點爭吵，不過，下周卻會將責任攬在自己身上，導致面對情感時的壓力大了起來，奧斯建議下周和另一半出現爭執時，還是要著重在溝通喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，將責任攬在自我身上的狀況就明顯許多，像是自己的工作早已做好，卻看到同事忙不過來就主動幫忙，所以射手座的朋友要多加注意囉！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況，以免月底經濟壓力大上許多。

摩羯座

開運顏色：銀色

幸運數字：69

整體運勢★★★

解析：摩羯朋友要多加注意了，下周容易高估自己的能力，導致攬了過多的責任在自己身上，讓自己喘不過氣來，因此奧斯提醒下周要好好評估一下自己能力．可別做太多能力外的事，以免累過頭喔！

愛情運勢★★★

解析：下周在愛情方面顯得順利許多，一路走來的承諾與問題，將在下周拿出來檢視，算是挺順利的一周喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：過往在學／事業方面的責任，讓自己有點喘不過氣，而這些狀況下周都能有些微的調整，讓你不再那麼勞累與疲憊。

金錢運勢★★

解析：財運不佳如果希望能夠改善，奧斯提醒你配戴咖啡色系的飾品，並且提醒自己要謹慎小心，財運就能有所改善喔！

水瓶座

開運顏色：黑色

幸運數字：74

整體運勢★★★★

解析：下周對於成功的渴望增強許多，讓水瓶朋友下周的行動力高上許多，並且對於現況感到滿足，算是平穩發展的一周。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情付出自己，另外，不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周末可以安排簡單的小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯要建議下周在工作時，一定要適時休息可別讓自己累過頭喔！

金錢運勢★★

解析：要小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭喔！

雙魚座

開運顏色：黃色

幸運數字：35

整體運勢★★★

解析：下周雙魚座的朋友轉入思考的周期，將著重於思考方面，原因來自手邊的事情開始變複雜，因此讓自身的行動力開始下降了，奧斯提醒下周要減少事情規劃的時間，多點行動力，以免時間拖的太長讓事情停頓下來了。

愛情運勢★★★

解析：對於目前的感情稍微的冷卻，兩人對於這段愛情出現想法上的出入，讓某一方在下周感到些許的壓力。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業將有阻礙發生，讓手邊的事情無法有效的去做，並且過多的計畫也讓你在工作上無法放心達成。

金錢運勢★★

解析：下周正偏財運不佳，會有多餘的支出讓你感到壓力，所以要下周要注意自己的理財狀況。

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