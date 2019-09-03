《哈利波特》咒語是真的？　學校牧師當「禁書」全數下架：會招惡靈

▲《哈利波特》被牧師雷希爾認為會引來惡靈。（Shirley Henderson）。（示意圖／《哈利波特》劇照）

實習記者曾筠淇／綜合報導

《哈利波特》（Harry Potter）是英國作家J•K•羅琳（J•K•Rowling）撰寫的兒童奇幻文學小說，不但被翻譯成多國語言，還被翻拍成電影，可說是家喻戶曉。不過，位在美國南方的田納西州（Commonwealth of Tennessee）有一所天主教學校的牧師在諮詢過驅魔人後，認為應該將系列書籍下架，因為「在閱讀書中的咒語時，可能會招來邪惡的靈魂。」

據田納西人報（The Tennessean）、CBS News等外媒報導，田納西州納什維爾市（Nashville）的聖愛德華天主教學校（St. Edward Catholic School）將《哈利波特》系列叢書全下架，他們的學生再也無法在校內圖書館借閱了。校內的牧師丹•雷希爾（Dan Reehil）聲稱，這些書籍包括魔法和法術，如果人類閱讀到了，那就會召喚出邪惡的靈魂。

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▲《哈利波特》系列叢書被聖愛德華天主教學校全數下架。（示意圖／達志影像／美聯社）

雷希爾表示，「我諮詢過美國的幾位驅魔人，他們建議移除這些書籍」。天主教納什維爾教區（Catholic Diocese of Nashville）區長哈梅爾（Rebecca Hammel）則解釋道，天主教會對《哈利波特》的書並沒有官方立場，「每位牧師都有權力為他所處教區的學校做決定」，雖然整個教區內的其它學校圖書館內，仍有哈利波特的書籍在架上，但該校的牧師確實有書籍篩選的決定權。

哈梅爾補充，「除了確保我們在學校圖書館放置的東西適合校內學生外，我們不會對這些選擇進行審查」，只要能夠培養學生的技能和知識，他們其實不會干涉太多。

不過，《哈利波特》自1997年出版到2007年以來，確實在某些場合會被認定為「有爭議的」，而宗教就是其中之一。因此，雷希爾認為，「這些書有善惡也有魔力，且書中的咒語都是真正的詛咒」，這樣看來似乎也不足為奇，至於是否會招來惡靈，則是見仁見智。