680元起吃和牛！「黑毛屋」獨家菜單進SOGO天母　4間新餐飲開幕

▲SOGO天母美食街改裝開幕，主打落地窗與大片山景。（圖／SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

看準天母地區民眾常吃外食的習慣，SOGO天母店斥資約2500萬元，重新打造館內美食街，有別於一般百貨通常把美食街放置在地下樓的模式，其用餐區域位於8樓的高樓層，並以挑高大片玻璃引入光線，可一邊吃小吃，一邊看北投的群山風光，近期新引進4間餐飲也到位，其中以和牛為主打的「黑毛屋」，特別推出680元起的火鍋菜單，是旗下價格最平易近人的分店。

請繼續往下閱讀...

以往只能在較高消費的餐廳，才能飽覽廣闊的窗景，但在SOGO天母店，只需要走進美食街就可看到，近期更完成10年大改裝，提供282個座位與13家特色餐飲，包含台、日、韓、泰、義式料理，滿足在地民眾多元的需求，另使用大片植披來打造公園意象，呼應明年館旁公園將栽植的櫻花林。

因應美食街改裝，館內也特別新增4間餐飲，一間位於餐廳區，三間則在美食街中，分別是主打和牛鍋物的「黑毛屋」，與王品旗下新平價火鍋「12mini經典獨享鍋」，以及虎咖哩與次郎燒肉。

SOGO表示，「黑毛屋」在其他分店和牛消費為千元起跳，為進駐館內特別推出獨家菜單，日本和牛680元起；西班牙Bellota伊比利豬580元起，且有涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋跟摩滋鍋可選擇，首月業績達500萬元，而美食街新進駐的平價火鍋「12mini經典獨享鍋」，週末也有熱銷500鍋的數量，改裝後美食街在暑假期間業績成長20%。

另從9／5起至9／8止，也推出「秋天的小農展」，推出7攤來自屏東、嘉義、台中、宜蘭、花蓮與台北的農民，現場販售從新鮮檸檬壓制出的檸檬冰角、新鮮蔬果、產地醬油製作的霜淇淋與啤酒、用好水養殖的健康白蝦，還有放牧老母雞優質肉品與放牧土雞蛋、風味薑黃橄欖油與莊園巧克力限時開賣。

▲慶錩牧場放牧蛋，6入售價150元。（圖／SOGO提供）