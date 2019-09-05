【奧斯塔羅】你是為愛奮不顧身的人嗎？

周遭的朋友面對感情時

有些人會用力去愛

有些人會畏畏縮縮的

現在就和奧斯一起來看看

你是為愛奮不顧身的人嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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抽到這張牌的朋友，是個很有包容力以及溫柔的人，但你知道自己並非如此，因為這張牌包含理性的含意，所以面對事情與感情時，不太會被一時的情緒的牽著走，會懂得用理性牽制住感性，因此奧斯提醒，這代表在愛情世界中，你是個願意付出真心的人，並且懂得觀察與了解後才踏出下一步。

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抽到這張牌的朋友，向來就是個願意為愛付出的人，你天生有著包容、體諒、體貼的優點，所以面對愛情時會毫不保留的付出自己，對你來說談一場戀愛就該用力去談，即使受傷也會是一次學習的經驗，所以抽到這張牌的你，是個願意為愛赴湯蹈火的人。

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抽到這張牌的朋友，不是個會為愛付出自己的人，因為你對感情的態度不像他人執著，雖然未投入感情時，你懷抱著期待與熱忱，不過，一但踏入感情後，就會學著瞻前顧後，並且不讓自己在感情中陷的太深，以免影響到自己的生活。另外，奧斯提醒你，當你在愛情中的感覺不對，同時經過溝通也都沒有成效後，你就會讓自己快點結束這段感情，因為與其拖著不如爽快一點。

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抽到這張牌的朋友，你是個熱衷於自己選擇的人，所以面對感情時都能接受感情世界裡的變化，並且你眼中看的世界和其他人不一樣，所以在面對感情時，只要你認為是好的那就夠了。另外，這張牌有著容忍與退讓的含意，所以在感情世界裡，只要你認定是好的，就可以付出很多自己，因此也算是願意為愛赴湯蹈火的人。

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