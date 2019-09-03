積欠保全薪水！主管遭「安全帽狂揍」頭破噴血躲廁所…倒嘔吐物中慘死

▲ 李寶明斷氣後被反鎖在員工廁所上，地上布滿血跡與嘔吐物。（圖／馬來西亞皇家警察，照片經灰階處裡）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞雪蘭莪州發生一起驚悚的案件，八打靈再也一家保安公司華裔主管積欠員工薪水，導致員工一氣之下以安全帽對他施暴。男子驚慌的逃到員工廁所內後傷重身亡，現場血跡斑斑；犯案男子見狀則將廁所門反鎖後逃離。

根據《詩華日報》，八打靈再也警方2日下午獲報趕到，在公寓保安室內員工專用的廁所裡發現一具穿著完整的男屍倒臥在地，現場到處都是血跡，且還有嘔吐物。到場的醫務人員證實，男子已經死亡。

請繼續往下閱讀...

調查顯示，該名華裔男子是現年54歲的李寶明，生前在蒲種一家保安公司擔任主管職。警方調閱監視器後發現，李寶明1日傍晚6時左右遭一名印裔男子以安全帽瘋狂毆打，導致他頭部重傷，趕緊躲進廁所。嫌犯發現他在廁所內死亡後便將門鎖上，逃離現場。

李寶明直到案發隔天才被發現，警方則在找到屍體約3小時後，迅速於事發公寓附近逮捕3名嫌犯。其中2名分別為40歲及42歲的尼泊爾籍男子在這家公司擔任保全人員；另1名26歲華裔男子則擔任保安經理。警方指出，嫌犯犯案動機是死者積欠薪資，才會引發衝突。