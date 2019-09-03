【奧斯塔羅】我在愛情裡容易踩到的地雷是什麼？

一段感情要走到最後

總是需要許多的磨合

但這樣的磨合與爭執

誰的問題比較多呢？

而自己本身又有什麼問題一踩就爆呢？

接下來就和奧斯一起來看看

你在愛情裡容易踩到的地雷是什麼吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌I

請繼續往下閱讀...

抽到這張牌的朋友，你容易踩到的地雷是不在乎，總會希望自己在對方的心中佔據最重要的位置，但是抽到這張牌的你，似乎因學業、工作等事情忽略了感情，並間接的讓對方感受到不被在意的感覺，奧斯建議抽到這張牌的朋友，戀愛是需要不斷注入活力的，不管再一起多久，保持熱情與活力才會讓愛情延續下去。

牌II

抽到這張牌的朋友，你容易踩到的地雷是多疑，在感情中，每個人都厭惡被懷疑的感覺，而你總是充滿了危機意識，所以常常會注意另一半的言行舉止，漸漸的兩人就像警察與嫌犯一般，同時，你也知道情感中一旦產生懷疑或失去信任，愛情也將隨之瓦解，所以抽到這張牌的朋友，試著找出自己內心恐懼的原因，思索畏懼的根源，如此一來才不會讓多疑扼殺了感情。

牌III

抽到這張牌的朋友，你容易踩到的地雷是控制，沒有人會想要將自己置身於工廠裡，讓對方去加工成自己理想的模樣，而你容易踩到的地雷就是想將對方塑造成自己的理想對象，因此讓另一半感受到壓力，然而在面對這段感情時，你也開始會感到勞累與厭惡，建議抽到這張牌的朋友，要學習了解對方的感受，並且要花心思去改變對方、理解對方，這樣才能讓彼此在這段感情中好好成長喔！

牌IV

抽到這張牌的朋友，你容易踩到的地雷是碎念，因為你總是碎念著另一半的生活習慣與行為舉止，並且碎念這個行為屬於負面的情緒，所以一段情感如果充斥著負面情緒，對另一半來說就是種折磨，另外，奧斯建議別再用你的標準去要求對方，如此一來你的心裡也能獲得紓解喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜