孫盛希成時尚新寵兒最擔心「這件事」　轉眼狂買5件PORTSPURE

▲孫盛希成時尚新寵兒，最擔心失心瘋敗太多。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

環保逐漸成為時尚品牌的經營重點，PORTS 1961副牌PORTSPURE秋冬主題 #PUREpower就在傳達出永續時尚與一衣多穿的巧思。3日邀請藝人孫盛希於微風廣場百貨演繹全新單品，近日成功打入時尚圈的她，穿著流蘇裙蹦蹦跳跳上台，分享購物經滔滔不絕表示，「真的不能再買了。」

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▲講求回歸本質與孫盛希創作理念相符，針織流蘇裙NT$8,280。（圖／品牌提供）

此次系列強調回歸衣料及時尚的純粹本質，孫盛希坦言和自己的創作理念頗為相似，像是衣物中「100% PURE」口號巧妙表達了「零添加」的雙關環保概念，傳遞品牌一貫使用源於天然質料的理念，如棉花、羊毛等；「BEST BEFORE」則暗喻了時裝流行趨勢的賞味期限，表示品牌旗下衣物絕不過季。

▲孫盛希穿著不對稱襯衫，NT$9,580。（圖／品牌提供）

孫盛希近日成功踏入時尚圈，「我覺得時尚領域知識很廣，唯獨擔心荷包難以承受，不過出席活動穿過就好了，不可以樣樣都買。」話雖如此，這次示範品牌新品，還是手癢忍不住買了四五件，表示很喜歡不同元素拼接或是撞色感，能夠感受品牌的創新。自己在私下也偏好一衣多穿的造型，就像BEST BEFORE永不退流行。

▲#PUREpower貫徹永續經驗理念，採用異材質打造整體穿搭感受。（圖／品牌提供）

本次「永續時尚」的核心理念，採用回收羊毛進行材質分解和提煉，將「REUSE」的環保概念運用於本季的針織產品中。本季延續如往的立體剪裁、解構等品牌特色元素，同時加入許多細節增添趣味性，如飄帶、流蘇、撞色、異材質拼接等，提升整體穿搭的層次感及實穿性。像是孫盛希穿著的流蘇裙、拼接外套，採用異材質打造整體穿搭感受，能夠自己調整穿法CP值頗高。

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 3 日 上午 12:56 張貼

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