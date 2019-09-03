梵克雅寶、寶格麗珠寶走入日常　經典翻新戴不膩　

▲梵克雅寶Vintage Alhambra飾有20枚幸運四葉圖騰的長項鍊，1,930,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）與寶格麗（BVLGARI）近期不約而同為旗下經典設計添新成員，梵克雅寶四葉草造型的Alhambra系列迎來璣鏤雕花搭配珍珠母貝與鑽石的組合；寶格麗Diva’s Dream系列則以鏤空設計搭配彩色寶石與適合天天佩戴的款式，兩大品牌的走向很明確—讓珠寶更貼近日常生活。

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▲梵克雅寶Sweet Alhambra腕錶中最大的四葉圖騰顯露時間，695,000元。

梵克雅寶去年首度推出於Alhambra系列璣鏤雕花黃K金款式，如此精緻的裝飾工法自1910年代起已運用在品牌的錶面上，30年代起在錶殼、粉盒甚至百寶匣上，都可見璣鏤雕花的蹤跡。今年此細膩線條出現在Alhambra四葉草圖案上，並與鑲珍珠母貝或美鑽的四葉草交錯排列，構成長項鍊、手鍊、手鍊錶，而最入門為璣鏤雕花單墜項鍊。

▲梵克雅寶Vintage Alhambra吊墜（左）106,000元，5枚幸運四葉圖騰手鍊417,000元。

寶格麗則延續「彩寶之王」氣勢，為Diva’ Dream系列推出鑲鑽鏤空扇形線條而中央點綴祖母綠、藍寶石或紅寶石的項鍊與耳環；而更適合日常配搭的款式，以玫瑰金密鑲鑽石搭配紅玉髓、珍珠母貝或孔雀石，各有手環、戒指或耳環設計。

▲寶格麗Divas’Dream系列祖母綠與鑽石項鍊（左）1,110,000元，鑽戒282,600元。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲寶格麗Divas' Dream系列藍寶石與鑽石耳環（左）634,000元，玫瑰金紅玉髓與珍珠母貝手環133,100元。