風象星座向你表白的前兆　水瓶藏不住戀愛好心情

愛上一個人想要告白前，每個星座都會有些特有的前兆！想搞清楚妳在意的對象是只想跟妳當朋友還是真的對妳有意思，就快看這篇！雙子會創造好時機表白、天秤會暗中仔細安排告白計畫、水瓶則會表現出好心情。

雙子座：樂於分享，主動積極

雙子座雖然外在展現出來的樣子，是善於交際、熱愛交友；但是，骨子裡是屬於較冷色調的個性。或許在團體中或是工作上會較主動，私底下卻很懶惰，也並不是跟每個人都有話聊。雙子座開始對一個人有好感，很多時候關係已經到「好朋友」、彼此有共同話題的階段。雙子對很多事會比較糊塗，但是，對於愛上一個人卻很清楚。

雙子機靈的腦袋，會去了解對方需要什麼或是喜歡什麼，並為自己創造一個告白的好時機！被雙子座告白是很有趣的，因為他們認為的好時機，有時是在一個奇妙的氛圍狀態，或是在一個意料之外⋯⋯這些方式都帶著雙子調皮的氣質在裡面，太嚴肅反而話說出不口。

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天秤座：偷偷安排讓一切順其自然

天秤座喜愛和諧舒適的相處，不喜歡太過唐突而失去了優雅。因此要告白前，他不會讓自己把這些氣氛搞砸，天秤座會細膩的安排這場告白。高招的是，天秤會讓這個告白看起來是自然發生的！天秤座對愛非常的用心，雖然表面上有時看不出來，其實他已經暗中計畫好一陣子。

在愛中的天秤座，需要多花一點時間，才能做自己。換句話說，雖然天秤對愛是這麼認真付出，卻忘了讓對方來了解自己內心的模樣。溝通對天秤座來說是重要的，唯有願意去表達內心的想法、接受讓關係中可以有摩擦的時候，那麼也會讓這愛可以走的更有深度。

水瓶座：心情極好似乎已在戀愛中





水瓶座的個性是外冷內熱，喜歡自由無拘束的相處方式。大部分的水瓶一旦進入一段關係當中，會特別穩定，他希望對方不只是伴侶，也可以成為生命中的知己。當水瓶即將要告白時，平時酷酷的樣子會突然消失，看起來心情極佳，似乎有很多好事正在發生，這樣的一反常態顛覆了原本對水瓶座的想像。

水瓶在告白前會充分的準備，他希望對方可以收到自己的誠意。水瓶這樣表現的時候，表示他真的非常喜歡對方；不然，大部分的時候，水瓶座是不告白，只是容易停留在好感、跨不過去朋友的階段。他的告白機率不高，這更顯得水瓶在告白時，會自我要求很高。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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