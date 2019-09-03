老婆新垣結衣現身代言　自曝早上用「乳液洗臉」超特別





▲本人底妝薄到近似素顏，肌膚依然好到發光。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

被網友暱稱為「老婆」的新垣結衣，今（9/3）現身日本銀座出席雪肌精乳液新品發表會，身著一身雪白洋裝，臉上妝容薄到血管清晰可見，顏值實力硬是了得。和先前拍戲時相比，169cm看起來比以往更纖細，整個人瘦了一大圈。

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▲新垣結衣的好肌膚，是雪肌精擔當。（圖／翻攝自IG/kose_official）

在日本，新垣結衣就是高絲雪肌精的代名詞，更是透明感肌膚象徵。據高絲公關透露，她從2012年開始代言，至今已邁入第7年，此次活動是繼首次代言後的第二次現身，由此可知此次新品舒芙蕾精華乳是多麼備受重視。





▲品牌標榜「消失的乳液」，意味著抹上不黏只留下滋潤。（圖／記者曾怡嘉攝）

根據高絲調查，有一半女生不使用乳液，大部分原因是討厭黏膩感。也因如此，品牌開發這款嶄新乳液，將美容液和乳液調和，主打一抹肌膚能瞬間吸收，達成肌膚表面清爽、肌膚底滋潤的概念，徹底實現保濕而不黏膩的願望。

▲睽違許久再次現身，結衣貌似瘦了一大圈。（圖／品牌提供）

新垣結衣也大方分享這款乳液，塗在肌膚上滲透很快，完全零黏膩感，讓人感覺很驚喜。被問到如何保養肌膚？她回答：保養不會只有一種方式，會視天氣、身體狀況和膚況去改變當天的保養產品或順序。保養系列各有不同效果，耐心去找適合自己的最重要。

▲KOSE 雪肌精舒芙蕾精華乳，台灣預計10月發售。（圖／記者曾怡嘉攝）

她更透露早上起床第一件保養並非清潔洗臉，而是會將整臉塗上乳液，再用清水將多餘乳液洗掉，因為剛醒來的膚況都比想像來得乾燥，她會先這樣做使肌膚柔軟，接著再洗臉和塗後續保養品。

▲看似厚實的質地，抹開瞬間吸收。（圖／記者曾怡嘉攝）

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