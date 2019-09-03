楊謹華正面大挖空「胸」狠逛BV　驕傲爆1個秘訣養美胸，女生人人都能做

▲楊謹華透露保養美胸的秘訣，女生人人能做到。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台中報導

楊謹華、藍正龍今（9／3）到台中為義大利精品BOTTEGA VENETA（BV）台中新光三越中港店新店開幕站台，兩人搶先穿上秋冬新裝登場，楊謹華大衣下雖然穿著「高領衫」，但胸前挖空意外性感；藍正龍自認打扮像是「奇異博士」的造型，全身包緊緊表示「穿著不精彩」，但他慶幸自己是穿短袖上衣，如果穿「高領」真的受不了。

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▲楊謹華、藍正龍受邀擔任BV台中新光三越新店開幕嘉賓。（圖／品牌提供）



楊謹華穿黃色大衣配水鑽長褲，是近期少見的「耍狠造型」，就連胸前都「狠」，她近期常解放，先前大方曬比基尼辣照，零贅肉的性感身材讓網友驚呼，今受訪時她揭秘美胸保養方法，方法很簡單就是「記得天天洗澡」，定期去角質、擦乳液，她驕傲表示：「因為我沒有特別的保養方法，就是定期清潔。」

▲楊謹華特別愛腳上的軍靴，認為搭配閃亮的長褲特別亮眼，如果平常搭洋裝也會展現另一種可愛的風格。（圖／品牌提供）



BV自從迎來新任創意總監Daniel Lee，設計風格變年輕，「雲朵包」更成為近期爆款，據說全球Waiting List一個星期就能暴漲近千個，楊謹華也被燒到，大呼「夢幻新鮮感」，讓她心癢癢想入手，如同雲朵一般的天空藍款式，更是心中夢幻款。

▲楊謹華看中夢幻雲朵包（THE POUCH），（依序）金屬羊皮手拿包（NT$74,000）、紫羅蘭色編織抽繩手拿包（NT$259,600）。（圖／品牌提供）



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BV台中新光三越中港店改裝後重新開幕，40坪的空間販售男女配件系列與女裝，外觀採用鑿刻設計的經典編織，遠遠一看就超具識別度；店裝則用Marmorino石膏牆營造出明亮質感；天然橡木與多種威尼斯大理石拼成的Palladiana帕拉迪奧式風格地板，延續BV全新輕盈式設計主題，予人耳目一新的一面。

▲BV全新店裝全台首間在台中新光三越。（圖／品牌提供）

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 3 日 上午 2:11 張貼