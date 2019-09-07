Tiffany亞洲首間Blue Box Cafe 10月開幕　約姊妹在小藍盒裡喝下午茶

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精品結合餐飲已是近年的趨勢，上個月時裝品牌Thom Browne才剛進駐東京開設巧克力店，而珠寶品牌Tiffany＆Co.隨後也宣佈將帶來亞洲首間The Blue Box Cafe，並且店內的裝潢也會參考紐約店的風格，究竟由Tiffany＆Co.開設的The Blue Box Cafe有什麼魔力，下方帶各位一探究竟。

▲紐約Tiffany＆Co. The Blue Box Cafe的樣貌。（圖／翻攝自The Blue Box Cafe FB）





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▲香港Tiffany＆Co. The Blue Box Cafe的概念圖。（圖／翻攝自The Blue Box Cafe FB）

2017年於紐約開幕的Tiffany＆Co. The Blue Box Cafe旗艦店，店內裝潢是以經典的「Tiffany Blue」打造，並且餐具、美食全都是出自於Tiffany＆Co.之手，因此奢華與質量絕對不在話下。而亞洲首間The Blue Box Cafe的地點將落腳香港尖沙咀，預計裝潢、餐具、美食等皆會與紐約店相近，不過，因Tiffany＆Co.目前沒有透露太多的消息，所以整體樣貌以及餐點細項還有待日後確認。

▲店內裝潢以經典的「Tiffany Blue」打造，同時還運用了大理石牆面。（圖／翻攝自The Blue Box Cafe FB）

▲餐具也都有「Tiffany Blue」的身影。（圖／翻攝自The Blue Box Cafe FB）

▲三層英式下午茶是賣點之一。（圖／翻攝自IG@tiffanyandco）

亞洲首間Tiffany＆Co. The Blue Box Cafe香港尖沙咀店，預計將在10月與大家見面，而地點為香港尖沙咀北京道1號。另外，10月中旬時，各位可以在Tiffany＆Co.提供的網路平台上預約，所以想要享受「Tiffany Blue」氛圍的朋友，最近一定要關注開幕消息，如此一來才能盡早安排行程喔！

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▲Thom Browne首間巧克力店，設立於日本大阪的阪急梅田總店。（圖／翻攝自IG@thombrownejp）