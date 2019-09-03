電競界美男子！24歲帥歐巴Mystic入選「亞洲百大美麗臉孔」

▲電競界美男子Mystic。（圖／翻攝自微博）



實習記者賴韻如／綜合報導

美國電影網站「TC Candler」每年都會公布「全球男女最美臉蛋」排行榜，而「TCCAsia」則是以亞太地區為主，不少來自香港、大陸、台灣、韓國、日本等等地區的藝人都有被提名。「TCCAsia」從7月22日開始陸續公佈2019年的提名名單，其中一位歐巴電競選手Mystic，也入圍於該排行榜中。

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來自韓國的Mystic本名為陳聖俊，於1995年出生，今年剛滿24歲，他從18歲就開始踏入職業電競圈，原本效力於韓國知名戰隊「Jin Air」的Mystic，於2014年被挖角進入中國《英雄聯盟》「WE戰隊」，開始轉為一隊的AD選手。Mystic擁有帥氣臉蛋，其乾淨又清秀的外型、迷人單眼皮加上挺鼻，吸引了上萬粉絲，不少「迷妹」還會稱自己為「陳嫂」。

▲▼Mystic曾於世界賽出征。（圖／翻攝自微博）



不過現實生活中的「陳嫂」早就另有其人，Mystic於去年8月時在微博宣布自己升格為人父的消息，並同時公開自己其實早就在去年年初完婚，雖然不少粉絲當場心碎，但還是紛紛獻上祝福。Mystic從那時起，常常會在個人網頁中PO出一家三口和樂的照片，許多網友也被「真正陳嫂」美麗的顏值所震驚，兩人的外表相當匹配，網路上也流傳著他們正是「電競界顏值最高的夫妻」。

Mystic還有一個外號稱「大舅子」，而大舅子的由來是，Mystic曾經於社群媒體中PO出自己與兩個妹妹的合照，沒想到Mystic的兩個妹妹竟然都是個小美女，不少男性網友看到後馬上「轉粉」，開玩笑稱Mystic為「大舅子」。