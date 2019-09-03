超噁米奇速食店亂竄！絕望「跳熱鍋」求生　下秒黑油狂冒泡

記者詹雅婷／綜合報導

美國連鎖速食店Whataburger一間分店周末被爆料「老鼠出沒」，可見牠不斷在油鍋旁的工作台到處躲，整個過程持續至少1分鐘。直到一名女子試著用鐵盒倒扣的方式抓住牠的同時，牠快速竄出「衝進油鍋」，現場驚呼聲四起。

紐約郵報報導，這起事件發生在德州城市巴斯特羅普（Bastrop）的一間Whataburger分店，在這隻老鼠被發現後，穿著橘色上衣的店員紛紛向顧客們說明狀況，並強調只要手邊的收據還在，就能現場辦理退款。

只不過，許多人的目光仍放在這隻老鼠身上，因為牠不斷在工作台上跑來跑去，儘管多名店員試著把牠抓住，但全是白白浪費力氣，所有人都對牠束手無策。

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▲ 老鼠被逼到角落後想要逃命，衝出來跳進油鍋。（圖／翻攝自臉書）

直到影片開始約1分鐘後，一名身穿牛仔褲的粉衣女子上前，試著用工作台上的鐵盒抓住老鼠，但第一次的嘗試並沒有成功，她便一把拿起旁邊裝有食材的盒子，並伸出右手想用鐵盒倒扣的方式抓住老鼠。只不過就在此刻，老鼠瞬間衝出來，就這樣往油鍋裡面跳。

在場的人見狀立刻發出驚呼尖叫。「這真的太扯」，在旁目擊全程的臉書用戶路易斯（Brushawn Lewis）剛好把這一幕給捕捉下來，並上傳網路，目前這段影片的瀏覽次數已衝破200萬次，「牠被油炸了啦。」

目前速食店Whataburger的工作人員已出面澄清，該間分店事後已進行全面清潔消毒，暫停該間門市營運，並通報有關部門。